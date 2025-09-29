Nga muốn đàm phán hiệp ước hạt nhân với cả Anh và Pháp

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Các cuộc đàm phán về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược trước hết phải được tiến hành giữa Nga và Mỹ, nhưng kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp cuối cùng cũng sẽ cần được đưa vào bàn thương lượng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 28/9.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin đã đề xuất với Mỹ vào tháng 9 rằng 2 bên sẽ tự nguyện duy trì trong vòng một năm các giới hạn đối với số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược được triển khai, như đã quy định trong hiệp ước kiểm soát vũ khí New START, sau khi hiệp ước này hết hạn vào năm 2026, với điều kiện Mỹ cũng làm tương tự.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin “nghe có vẻ khá ổn”, nhưng việc này tùy thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump trước đó đã nói rằng ông muốn mở các cuộc đàm phán về hiệp ước hạt nhân với cả Nga và Trung Quốc.

“Đương nhiên, chúng ta phải bắt đầu đàm phán ở cấp song phương. Dù sao thì New START cũng là một văn kiện song phương”, ông Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước Nga Tass.

“Nhưng về lâu dài, không thể bỏ qua những kho vũ khí đó (của Anh và Pháp). Nhất là khi các kho vũ khí này là một phần cấu thành của vấn đề an ninh châu Âu và ổn định chiến lược toàn cầu", ông nói.

Hiệp ước New START được ký kết năm 2010 bởi hai tổng thống khi đó là Barack Obama và Dmitry Medvedev, có hiệu lực 1 năm sau và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Năm 2023, ông Putin đã đình chỉ việc Nga tham gia hiệp ước, nhưng Moscow cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục tuân thủ giới hạn về số lượng đầu đạn.

Nga và Mỹ hiện là hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Hiệp ước New START giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai ở mức 1.550 đơn vị, và số phương tiện mang, gồm tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom, ở mức 700 cho mỗi bên.

Pháp và Anh, vốn chưa từng là thành viên của hiệp ước New START hay các hiệp ước tiền thân của nó, hiện sở hữu kho vũ khí nhỏ hơn nhiều, với khoảng 250 đến 300 đầu đạn mỗi nước.