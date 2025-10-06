Tổng thống Mỹ cảnh báo tấn công Iran nếu khôi phục chương trình hạt nhân

Tổng thống Donald Trump trên tàu sân bay USS George H.W. Bush ngoài khơi bờ biển Norfolk, Virginia ngày 5/10 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại sự kiện Ngày Hải quân tại căn cứ hải quân Norfolk ở Virginia hôm 5/10, Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 22/6. Ông mô tả các cuộc tấn công này "được thực hiện một cách hoàn hảo".

Trong chiến dịch “Midnight Hammer (Búa Đêm)”, Mỹ đã sử dụng bom "bom phá boongke" để tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan. Những cuộc tấn công này diễn ra sau chiến dịch không kích của Israel bắt đầu vào ngày 13/6, nhắm vào hàng chục địa điểm quân sự và cơ sở liên quan đến hạt nhân của Iran.

"Những chiếc B2, những gì chúng đã làm. Những chiếc máy bay tuyệt đẹp ấy, chúng đã bắn trúng mọi mục tiêu. Và để phòng ngừa, chúng tôi đã bắn 30 quả Tomahawk từ một tàu ngầm", ông Trump phát biểu với các thủy thủ tại căn cứ hải quân Norfolk trong lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ.

Tổng thống Trump nói rằng Iran chỉ còn một tháng nữa là có thể sở hữu vũ khí hạt nhân khi Mỹ quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo ông sẽ ra lệnh tấn công một lần nữa nếu Iran cố gắng khởi động lại chương trình hạt nhân.

"Họ sẽ có vũ khí hạt nhân trong vòng một tháng. Và giờ họ có thể bắt đầu lại chiến dịch này, nhưng tôi hy vọng họ sẽ không làm vậy, vì nếu họ làm vậy, chúng tôi cũng sẽ phải xử lý chuyện đó, tôi đã nói với họ rồi. Các vị muốn làm cũng được, nhưng chúng tôi sẽ xử lý và chúng tôi sẽ không chờ đợi quá lâu", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố các phi công B-2 đã nói với ông rằng, các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công như vậy trong 22 năm, nhưng không có tổng thống nào trước ông đủ can đảm để làm điều đó.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9, Tổng thống Trump nói rằng ông đã ra lệnh Iran thay mặt cho Israel. Ông tuyên bố "không ai làm nhiều cho Israel hơn tôi, bao gồm các cuộc tấn công gần đây vào Iran”.

Chính quyền Tổng thống Trump đã gây sức ép buộc Iran từ bỏ hoạt động làm giàu uranium và kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ những yêu cầu này.

Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, gần đây tái khẳng định lệnh cấm phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân dân sự của nước này.

Iran nhiều lần phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng luật Hồi giáo không cho phép họ làm như vậy.

Dù Iran đã cho phép các thanh tra quay lại các cơ sở hạt nhân, nhưng các cường quốc phương Tây cho rằng tiến triển chưa đủ.

Các nước châu Âu đã kích hoạt cơ chế “tái áp đặt” lệnh trừng phạt cách đây một tháng, cáo buộc Tehran không tuân thủ các nghĩa vụ trong chương trình hạt nhân theo thỏa thuận năm 2015.