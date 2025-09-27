Mỹ muốn Iran bàn giao toàn bộ uranium đã làm giàu, Tehran lên tiếng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: AFP).

Ông Pezeshkian ngày 27/9 đã chỉ trích điều ông gọi là các yêu cầu “không thể chấp nhận được” của Mỹ, khi Washington yêu cầu Tehran bàn giao lượng uranium đã làm giàu của mình.

“Mỹ muốn chúng tôi giao nộp toàn bộ uranium đã làm giàu cho họ, và đổi lại họ sẽ cho chúng tôi được miễn trừng phạt trong 3 tháng. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Pezeshkian nói với các phóng viên ở New York trước khi trở về Tehran.

Ông cũng cho biết, trước đó Pháp đã đưa ra đề xuất tương tự, nhưng chỉ cho hoãn 1 tháng.

“Tại sao chúng tôi phải tự đẩy mình vào tình thế đó?”, ông đặt câu hỏi, cáo buộc Mỹ gây sức ép để các nước châu Âu không nhượng bộ.

Đầu tháng này, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo rằng kho dự trữ uranium được làm giàu tới 60% của Iran đã tăng lên ước tính 440,9kg tính đến ngày 13/6, tăng 32,3kg so với ngày 17/5.

Iran nhiều lần phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng luật Hồi giáo không cho phép họ làm như vậy.

Dù Iran đã cho phép các thanh tra quay lại các cơ sở hạt nhân, nhưng các cường quốc phương Tây cho rằng tiến triển chưa đủ.

Các nước châu Âu đã kích hoạt cơ chế “tái áp đặt” lệnh trừng phạt cách đây một tháng, cáo buộc Tehran không tuân thủ các nghĩa vụ trong chương trình hạt nhân theo thỏa thuận năm 2015.

Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran có sự tham gia của ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Witkoff nói rằng Washington không muốn gây hại cho Iran và sẵn sàng tiếp tục đối thoại.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian cáo buộc ông Witkoff đã rút lại các thỏa thuận sơ bộ khiến đàm phán bất thành.

Ông Pezeshkian cũng khẳng định Iran sẽ không đáp trả các lệnh trừng phạt bằng cách rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).