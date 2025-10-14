Lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên có thể gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện trước cuộc gặp tại Khu phi quân sự (DMZ) ở Bàn Môn Điếm hồi năm 2019 (Ảnh: AFP).

Các nguồn tin dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/10 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị APEC vào cuối tháng này tại làng biên giới Bàn Môn Điếm thuộc Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên.

Bộ trưởng Chung Dong-young nêu khả năng này trong phiên họp kiểm toán của Quốc hội để trả lời câu hỏi của nghị sĩ Yoon Hu-duk thuộc đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc.

"Dựa trên phân tích thông tin và dữ liệu công khai, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dường như đều sẵn sàng cho các cuộc đàm phán", ông Chung nói. Bộ trưởng đồng thời cho biết thêm, những phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc có "kỷ niệm tốt đẹp" với Tổng thống Donald Trump cho thấy "ông sẵn sàng gặp ông Trump nhưng có điều kiện".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra phát biểu này tại một cuộc họp quốc hội quan trọng vào tháng trước, lưu ý rằng Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu yêu cầu phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng được từ bỏ.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ thăm Hàn Quốc vào cuối tháng 10 để tham dự các sự kiện APEC tại thành phố Gyeongju, đông nam Hàn Quốc.

"Hiện tại, chìa khóa nằm ở quyết tâm của Tổng thống Trump", Bộ trưởng cho biết, đồng thời trích dẫn làng đình chiến liên Triều Bàn Môn Điếm nằm trên biên giới giữa hai miền Triều Tiên, là địa điểm có nhiều khả năng diễn ra cuộc gặp.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều lần gặp nhau dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Đặc biệt, trong chuyến thăm đến Triều Tiên năm 2019, Tổng thống Trump đã bước qua đường ranh giới liên Triều, trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.