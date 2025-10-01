Quan chức Nhà Trắng: Mỹ để ngỏ đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi năm 2018 (Ảnh: Yonhap).

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 30/9, giữa lúc xuất hiện thông tin nói rằng ông Trump có thể có cách gặp ông Kim khi tới Hàn Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới.

Quan chức này đưa ra phát biểu trên khi được Yonhap đặt câu hỏi về khả năng ông Trump nối lại đối thoại với ông Kim trong chuyến thăm Hàn Quốc, để tham dự hội nghị dự kiến diễn ra tại thành phố Gyeongju từ ngày 31/10 đến ngày 1/11.

Đầu tháng này, ông Kim bày tỏ sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tuy nhiên, chính quyền Trump vẫn khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” của Triều Tiên.

“Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã tổ chức 3 cuộc gặp thượng đỉnh mang tính lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, giúp ổn định bán đảo Triều Tiên”, quan chức Mỹ nói.

“Chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi. Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”, quan chức này nói thêm.

Đây là lần đầu tiên chính quyền ông Trump công khai tuyên bố rằng họ không có “bất kỳ điều kiện tiên quyết nào” cho việc nối lại đối thoại giữa ông Trump và ông Kim, theo Korea Times.

Việc quan chức này đề cập đến “chính sách không thay đổi” dường như ám chỉ cam kết của Washington về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tuy nhiên, trong tuyên bố, ông không trực tiếp nhắc tới cụm từ phi hạt nhân hóa.

Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng khôi phục ngoại giao với ông Kim, dường như nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Ông Kim cũng đã tỏ tín hiệu sẵn lòng tái tiếp xúc với ông Trump, nói rằng bản thân “có ấn tượng tốt” về vị tổng thống Mỹ này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, hoạt động ngoại giao cá nhân của ông Trump với lãnh đạo Triều Tiên đã dẫn tới 3 cuộc gặp trực tiếp giữa 2 người. Tuy nhiên, những sự khác biệt quá lớn về điều kiện tiên quyết liên quan tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đã khiến cuộc gặp cuối cùng không đạt được kết quả như kỳ vọng.