Biển số xe đặc biệt của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khi thăm Trung Quốc

Đoàn xe hộ tống Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc hôm 2/9 (Ảnh: Yonhap).

Đầu tuần này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Bắc Kinh trên đoàn tàu bọc thép để chuẩn bị tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc.

Đoàn tàu chở theo chiếc limousine đặc chủng của nhà lãnh đạo Triều Tiên mang biển số “7·27 1953”.

Dãy số này được hiểu là ám chỉ ngày 27/7/1953, ngày ký hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên.

Ngày 2/9, ông Kim Jong-un di chuyển đến Đại sứ quán Triều Tiên tại quận Triều Dương bằng chiếc limousine đặc chủng này với biển số đặc biệt vẫn hiển thị rõ ràng.

Biển số này cũng từng xuất hiện khi ông Kim Jong-un nhận chiếc Aurus, được mệnh danh “Rolls-Royce phiên bản Nga”, do Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng trong chuyến thăm Triều Tiên năm ngoái.

Theo công ty du lịch chuyên về Triều Tiên Young Pioneer Tours, cảnh sát giao thông và quan chức cấp cao Triều Tiên thường dùng biển số bắt đầu bằng “727” với ý nghĩa tương tự.

Ông Kim Jong-un là một trong 26 lãnh đạo nước ngoài tới Bắc Kinh để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II của Trung Quốc vào ngày 3/9. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hội ngộ.

Kể từ khi lãnh đạo đất nước vào năm 2011, ông Kim Jong-un đã 5 lần gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, gần đây nhất vào năm 2019. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gặp gỡ Tổng thống Nga Putin 3 lần, gần nhất vào tháng 6/2024 khi 2 nhà lãnh đạo ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng Nga - Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.

Trong chuyến thăm này, ông Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về các kế hoạch hợp tác dài hạn giữa 2 nước.

Tổng thống Putin gọi mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên là “mối quan hệ đặc biệt của sự tin tưởng, hữu nghị và liên minh". Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Triều Tiên "hoàn toàn" ủng hộ những nỗ lực của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên coi việc hỗ trợ Nga là một "nghĩa vụ anh em".

Hai nhà lãnh đạo cũng có "cuộc trao đổi cởi mở" về quan điểm của họ đối với các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tiến hành hội đàm sâu rộng tại Bắc Kinh để bàn về quan hệ song phương cùng những vấn đề hai bên cùng quan tâm.