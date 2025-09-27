Lãnh đạo Triều Tiên lệnh tăng cường sức mạnh vũ khí hạt nhân

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trong cuộc họp tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có cuộc gặp với các nhà khoa học và kỹ thuật viên hạt nhân, đồng thời chủ trì một cuộc họp tham vấn quan trọng về sản xuất vật liệu và vũ khí hạt nhân vào ngày 26/9.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh việc chuẩn bị vững chắc để nâng cao vị thế hạt nhân của Triều Tiên là "nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu", đồng thời gọi đây là "nhiệm vụ không thể thay đổi".

"Lực lượng răn đe mạnh mẽ, cụ thể là lập trường gìn giữ hòa bình và an ninh bằng vũ lực với lực lượng hạt nhân làm xương sống, chính là lập trường bất di bất dịch của Triều Tiên", ông Kim Jong-un tuyên bố.

Ông cũng kêu gọi tăng cường "tấm khiên và thanh kiếm hạt nhân" để có thể “đảm bảo chắc chắn chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia và quyền phát triển” đất nước.

Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ sự hài lòng rằng "những mắt xích chính trong việc phát triển năng lực hạt nhân của Triều Tiên đã được giải quyết hoàn hảo", khi Viện Vũ khí Hạt nhân và các quan chức trong lĩnh vực sản xuất vật liệu hạt nhân thực hiện "hai nhiệm vụ" liên quan đến một chiến lược hạt nhân quan trọng mới.

Cuộc họp mới nhất có sự tham dự của ông Hong Sung-mu, một quan chức cấp cao chủ chốt của đảng Lao động Triều Tiên và được cho là người đi đầu trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong bài phát biểu gần đây tại một kỳ họp quốc hội quan trọng, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cũng khẳng định rõ ràng rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh vị thế "không thể đảo ngược" của Triều Tiên với tư cách là một cường quốc hạt nhân đã được ghi nhận trong hiến pháp của đất nước.

Trích dẫn đánh giá của các chuyên gia, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young hôm 25/9 cho biết Triều Tiên được cho là sở hữu tới 2.000kg uranium làm giàu ở cấp độ cao. Ông cũng cho biết Triều Tiên được cho là đang vận hành các máy ly tâm uranium tại 4 địa điểm khác nhau để tích lũy vật liệu hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Triều Tiên đã theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân trong nhiều thập niên, bao gồm cả hoạt động bí mật làm giàu uranium, cho phép sản xuất tới 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm.

Triều Tiên hiện chưa lên tiếng về thông tin trên của phía Hàn Quốc.