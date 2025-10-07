Lãnh đạo Triều Tiên nói về mối quan hệ đồng minh với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024 (Ảnh: Reuters).

"Tôi tin chắc rằng mối quan hệ đồng minh giữa hai nước sẽ luôn được thúc đẩy trong tương lai, nhờ vào mối quan hệ hữu nghị nồng ấm và tình đồng chí gắn bó giữa chúng ta", nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nêu rõ trong bức thư chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 7/10.

Trong bức thư được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đăng tải, nhà lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định sự ủng hộ đối với "cuộc đấu tranh chính nghĩa" của Nga vì chủ quyền quốc gia, đồng thời cam kết sẽ kiên định với việc thực hiện hiệp ước đã ký giữa hai nhà lãnh đạo vào năm ngoái.

Vào tháng 6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu. Trong cuộc gặp, ông Kim Jong-un cam kết "sẽ tiếp tục ủng hộ vô điều kiện lập trường và chính sách đối ngoại của Nga" trong vấn đề Ukraine cũng như các vấn đề quốc tế khác.

Hai bên nhất trí mở rộng và phát triển mối quan hệ song phương thành “mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hùng mạnh”. Ông Kim cũng khẳng định Triều Tiên sẽ “tuân thủ đầy đủ các điều khoản của hiệp ước” đã ký với Nga.

Hiệp ước này được ký kết trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2024, bao gồm điều khoản phòng thủ chung, trong đó cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai nước bị tấn công vũ trang.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tháng 7 tuyên bố Triều Tiên là đối tác cốt lõi của Nga trong trật tự thế giới đa cực mới nổi. Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến việc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk của Nga.

"Đồng minh thân cận nhất của chúng ta ở phương Tây chắc chắn là Cộng hòa Belarus. Ở phương Đông, đồng minh thân cận nhất của chúng ta là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nơi chúng ta gắn kết với nhau bằng nhiều thập niên quan hệ anh em và quân sự", ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Lavrov mô tả Triều Tiên cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là "những nền văn minh vĩ đại" của khu vực Âu - Á, đang góp phần vào sự hình thành khách quan và không thể ngăn cản của một thế giới đa cực.

Triều Tiên là một trong những đồng minh chủ chốt của Nga trong chiến dịch quân sự với Ukraine. Bình Nhưỡng đã điều hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ Moscow trong việc giành lại quyền kiểm soát vùng Kursk, giáp biên giới Ukraine.

Triều Tiên hồi tháng 6 đã lên tiếng bảo vệ hợp tác quân sự với Nga, khẳng định các mối quan hệ này nhằm “đảm bảo hòa bình và ổn định” ở cả châu Âu và châu Á.