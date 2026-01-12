Venezuela tìm cách “giải cứu”, đưa Tổng thống Maduro về nước

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải đến tòa án Mỹ (Ảnh: Yonhap).

Trong một tuyên bố vào ngày 10/1, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đã tuyên bố sẽ giải cứu gia đình Tổng thống Nicolas Maduro và lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela.

Bà Rodriguez tuyên bố sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân được trở về Venezuela.

Bà chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hôm 3/1 sẽ "đi vào lịch sử như một vết nhơ lớn" trong quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Rodriguez ngày 7/1 đã chủ trì một “cuộc họp quan trọng” của liên minh chính trị tại Venezuela. Nội dung cuộc họp liên quan đến việc “giải cứu” Tổng thống Maduro và vợ ông.

Trong bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc đột kích của Mỹ, bà Rodriguez, khi đó là Phó Tổng thống Venezuela, đã kêu gọi “trả tự do ngay lập tức” cho Tổng thống Maduro và vợ ông, đồng thời khẳng định “Tổng thống Nicolas Maduro là tổng thống duy nhất của Venezuela”.

Cùng với các quan chức cấp cao khác, bà Rodriguez mô tả việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Flores là một “vụ bắt cóc”, và vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Venezuela.

Tổng thống Maduro và vợ đã bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự bất ngờ của Mỹ diễn ra vào giữa đêm khuya, rạng sáng 3/1. Venezuela xác nhận cuộc đột kích khiến hơn 100 người thiệt mạng, trong khi vợ chồng Tổng thống Maduro bị thương.

Tổng thống Maduro và vợ lần đầu ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở New York vào ngày 5/1, với những cáo buộc liên quan đến vũ khí và ma túy.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng các cáo buộc này để biện minh cho việc bắt giữ ông Maduro và vợ. Cả 2 người đều mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc từ phía Washington.

Cả ông Maduro và bà Flores đều không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên. Họ khẳng định mình hoàn toàn “vô tội” và bác bỏ các cáo buộc do Mỹ đưa ra.

Ông Nicolas Maduro Guerra, con trai Tổng thống Maduro, ngày 10/1 cho biết vợ chồng ông Maduro “vẫn ổn” trong trại giam ở Mỹ.

“Các luật sư nói với chúng tôi rằng ông ấy rất kiên cường. Ông ấy nói mọi người đừng buồn và rằng họ vẫn ổn, họ là những chiến binh. Một con người mà đối phương không thể đánh bại bằng bất kỳ cách nào. Ông ấy rất kiên cường”, ông Guerra nói.

Tại Venezuela, các nhóm ủng hộ chính phủ đã xuống đường tại nhiều thành phố trên khắp cả nước để yêu cầu Mỹ trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro. Các cuộc tuần hành diễn ra tại Caracas, Trujillo, Nueva Esparta, Miranda và nhiều địa điểm khác.

Trong sự kiện này, bà Rodriguez khẳng định rằng tại Venezuela “vẫn có một chính phủ, đó là chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro".

Chính phủ các nước, trong đó có Nga và Trung Quốc, cũng kêu gọi Mỹ trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro, đồng thời lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.