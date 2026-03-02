Khoảnh khắc Israel phóng hàng chục tên lửa chặn "mưa hỏa lực" Iran

Israel đã phát động một làn sóng không kích mới vào Tehran ngày 1/3 và Iran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa tiếp theo, một ngày sau khi sự kiện Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng đẩy Trung Đông và kinh tế toàn cầu vào tình trạng bất ổn ngày càng sâu sắc.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, cùng đòn trả đũa của Iran, đã gây chấn động toàn cầu, từ lĩnh vực vận tải biển, hàng không đến dầu mỏ, trong bối cảnh cảnh báo về chi phí năng lượng tăng cao và gián đoạn hoạt động kinh doanh tại khu vực Vùng Vịnh.

Tên lửa Israel dồn dập khai hỏa chặn vũ khí Iran (Video: RT).

Tại khu vực Jerusalem, Israel phóng ra hàng loạt tên lửa nhằm đánh chặn hỏa lực dồn dập của Iran trong một đợt không kích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc tấn công nhằm bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, kiềm chế chương trình tên lửa của nước này và loại bỏ các mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Mỹ đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu của Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic, ông Trump nói ban lãnh đạo Iran muốn nói chuyện với ông và ông đã đồng ý.

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2 đã khiến Lãnh tụ tối cao Iran cùng các chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng, khiến Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ trên khắp Vùng Vịnh.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Daily Mail, ông Trump nói chiến dịch quân sự chống lại Iran có thể kéo dài trong 4 tuần tới.

Những thương vong đầu tiên của Mỹ trong chiến dịch, bao gồm 3 binh sĩ thiệt mạng, được xác nhận hôm 1/3.

Hỏa hoạn tại căn cứ Mỹ ở Bahrain (Video: RT).

Khi eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới, bị phong tỏa và các thành phố vùng Vịnh như Dubai, Abu Dhabi và Doha hứng chịu không kích, ông Trump đang đối mặt với thách thức đáng kể trước thềm bầu cử giữa kỳ, dự kiến vào tháng 11.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết tối 1/3 rằng không quân nước này đã giành ưu thế trên không tại Tehran và một loạt không kích trên khắp thủ đô đã nhắm vào các trung tâm tình báo, an ninh và chỉ huy quân sự.

Thủ đô Tehran của Iran bị không kích (Video: RT).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố ngày 1/3 rằng họ đã tấn công 3 tàu chở dầu của Mỹ và Anh tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz, đồng thời dùng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ quân sự ở Kuwait và Bahrain. Dữ liệu vận tải biển cho thấy hàng trăm tàu, bao gồm tàu chở dầu và khí đốt, đã thả neo tại các vùng biển lân cận khi giới giao dịch dự báo giá dầu thô sẽ tăng vọt vào ngày 2/3.

Giao thông hàng không toàn cầu cũng bị gián đoạn nghiêm trọng khi các đợt không kích kéo dài khiến các sân bay lớn ở Trung Đông phải đóng cửa, trong đó có Dubai, trung tâm trung chuyển quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới, tạo nên một trong những cú sốc hàng không lớn nhất những năm gần đây.

Tại Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết một hội đồng lãnh đạo gồm ông, chánh án tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ quyền lực đã tạm thời đảm nhận chức trách của Lãnh tụ Tối cao.

Bộ Ngoại giao Oman cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã phát tín hiệu Tehran sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng X, ông Araqchi cho thấy Iran sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.