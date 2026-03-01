Iran bắt đầu cấm tàu bè đi qua eo biển huyết mạch Hormuz?

Xuồng cao tốc được trang bị vũ khí của Iran trong một cuộc tập trận Ảnh: New York Post).

Một quan chức thuộc phái bộ hải quân Aspides của Liên minh châu Âu cho biết hôm 28/2 rằng các tàu thuyền đã nhận được tín hiệu liên lạc VHF từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó tuyên bố rằng “không tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz”.

Eo biển này là tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, kết nối các nước sản xuất dầu lớn ở vùng Vịnh như Ả rập Xê út, Iran, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với Vịnh Oman và Biển Ả Rập.

Quan chức này, phát biểu với Reuters với điều kiện giấu tên, cho biết Iran chưa chính thức xác nhận bất kỳ mệnh lệnh nào như vậy. Trong nhiều năm qua, Tehran đã nhiều lần cảnh báo phong tỏa tuyến đường thủy hẹp này để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào phía Tehran.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Israel và Mỹ vào cùng ngày mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran khiến Tehran đáp trả.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy then chốt nằm giữa Oman và Iran, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Đây được xem là "át chủ bài" kinh tế của nhiều quốc gia trong khu vực. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mô tả đây là “điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới”.

Khối lượng lớn dầu thô được khai thác bởi các nước OPEC như Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Iraq từ các mỏ dầu trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư, rồi được tiêu thụ trên toàn cầu, đều đi qua eo biển này.