Cách Tổng thống Trump đánh lạc hướng khiến lãnh đạo Iran bất ngờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong chuyến thăm Texas hôm 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu sôi nổi về kinh tế rồi ghé vào một cửa hàng đồ ăn nhanh.

“Hamburger cho tất cả mọi người!”, ông Trump tuyên bố trước những khách hàng nhà hàng Whataburger ở Corpus Christi, trước khi vị tổng thống thứ 47 rời đi với túi đồ mang số đơn hàng 47.

Chín giờ sau, giữa đêm khuya, ông Trump thông báo từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida rằng ông đã ra lệnh bắt đầu một cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran.

Đó là đỉnh điểm của một loạt động tác nghi binh và đòn “đánh lạc hướng” trong nhiều giờ và nhiều ngày trước đó, khi chính trị gia này khiến cả thế giới phải đoán già đoán non, theo AFP.

Lớp “màn khói” này thậm chí còn bao gồm các lịch trình hằng ngày dường như để lại thời gian cho những trận golf cuối tuần và các thông báo về các cuộc họp của quan chức cấp cao.

Theo AFP, giờ đây kỳ nghỉ cuối tuần ở Mar-a-Lago của ông Trump lẽ ra phải là dấu hiệu rõ ràng rằng ông sắp động binh. Từ khu nghỉ dưỡng cuối tuần này, ông Trump cũng đã phát động chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1, thay vì từ Nhà Trắng.

Nhưng dù việc Mỹ tăng cường quân sự quy mô lớn ở Trung Đông khiến hành động quân sự gần như chắc chắn xảy ra, ông Trump vẫn liên tục đưa ra những tín hiệu trái chiều, một phần nằm trong chiến lược nghi binh.

Đã có nhiều suy đoán rằng ông có thể dùng bài Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ 2, trước Quốc hội Mỹ hồi đầu tuần, để công bố cuộc tấn công.

Tuy nhiên, bài phát biểu sau đó của ông lại kêu gọi giải pháp ngoại giao, đồng thời cũng đưa ra lập luận cho chiến sự, bao gồm cáo buộc Iran đang phát triển tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

Những thông điệp lẫn lộn tiếp tục xuất hiện sau khi quan chức Mỹ và Iran gặp nhau tại Thụy Sĩ vào giữa tuần qua. Trong toàn bộ chính quyền ông Trump, mọi nỗ lực đều được thực hiện nhằm tạo ra hình ảnh “mọi việc vẫn bình thường”.

Nhà Trắng công bố lịch trình cuối tuần của ông Trump, bao gồm chuyến đi Texas sau đó là kỳ nghỉ tại Mar-a-Lago, với một bữa tối gây quỹ “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Lịch trình tương đối trống trải dường như để lại nhiều thời gian rảnh, mà trong một cuối tuần bình thường, phần lớn sẽ được ông Trump dành cho việc chơi golf tại câu lạc bộ gần đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27/2 thông báo rằng Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ hội đàm tại Israel vào đầu tuần tới, khiến một số nhà quan sát kết luận rằng bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào cũng sẽ bị trì hoãn ít nhất cho đến sau đó.

Điểm bất thường duy nhất là ông Rubio không có kế hoạch đưa phóng viên đi cùng trên máy bay của mình, sự phá vỡ hiếm hoi so với tiền lệ hàng chục năm đối với các ngoại trưởng Mỹ. Sau cuộc tấn công hôm 28/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chuyến đi đã bị hủy.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gặp ngoại trưởng Oman, một bên trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, trong động thái được xem là tín hiệu cho thấy Washington sẵn sàng cho phương án đàm phán.

Khi rời Nhà Trắng hôm 27/2, ông Trump nói chưa đưa ra quyết định nhưng “không hài lòng” với phản hồi của Iran, và dường như mức độ không hài lòng với Tehran tăng dần theo diễn biến trong ngày.

Tại Texas, trong bài phát biểu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, ông Trump nói về lượng dầu mà ông cho rằng Mỹ đang nhận từ Venezuela, rồi đề cập đến “quyết định rất khó khăn” phía trước liên quan đến Iran.

Khi được hỏi ông đã tiến gần đến mức nào trong việc ra quyết định tấn công, ông nói với các phóng viên: “Tôi thà không nói. Như thế các bạn sẽ có tin độc quyền lớn nhất lịch sử, đúng không?”.

Mức độ gần đến quyết định của ông Trump cuối cùng được làm rõ vào lúc 2h30 sáng.

“Cách đây không lâu, quân đội Mỹ đã bắt đầu các chiến dịch tác chiến lớn tại Iran”, ông Trump tuyên bố.

Giống trong chiến dịch tại Venezuela, ông Trump theo dõi các cuộc tấn công của Mỹ suốt đêm từ Mar-a-Lago cùng các quan chức an ninh quốc gia cấp cao, theo Nhà Trắng.

Ông Rubio có mặt cùng ông Trump hôm 28/2, Bộ Ngoại giao xác nhận, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và sĩ quan quân sự cấp cao Dan Caine cũng được cho là cũng có mặt. Một lần nữa, nước Mỹ bước vào xung đột từ ngôi nhà nghỉ dưỡng của ông Trump.