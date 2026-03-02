Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại ở căn cứ Iran sau cuộc tập kích của Mỹ, Israel

Nhà chứa máy bay tại căn cứ không quan Konarak của Iran bị phá hủy (Ảnh: Vantor).

Theo Newsweek, các hình ảnh vệ tinh của công ty Vantor và Planet ghi nhận sự phá hủy tại một căn cứ máy bay không người lái và các boong-ke chứa tên lửa hành trình tại Konarak, cùng các đòn tấn công chính xác vào nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Konarak của Iran.

Ảnh trước và sau tại căn cứ không quân Zahedan của Iran cũng cho thấy một hệ thống radar bị phá hủy hoàn toàn.

Hình ảnh vệ tinh bổ sung của Planet ghi nhận các đường hầm bị sập tại căn cứ tên lửa Tabriz North. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến năng lực tên lửa tầm xa của Iran.

Ngoài ra, các ảnh vệ tinh cũng cho thấy đám đông tụ tập bên ngoài sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, nơi không phận đã bị đóng cửa từ cuối tuần trước do xung đột.

Tại trung tâm Tehran, một đám đông người tập trung ở Quảng trường Enghelab để bày tỏ lòng tiếc thương đối với Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người thiệt mạng trong cuộc không kích.

Sáng 28/2, Mỹ và Israel đã phối hợp không kích hàng loạt mục tiêu ở Iran sau nhiều tháng tăng cường lực lượng trong khu vực.

Quan chức quân đội Mỹ cho biết các mục tiêu bao gồm cơ sở chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái, cùng các sân bay quân sự. Hình ảnh vệ tinh của Vantor xác nhận sự phá hủy trên diện rộng tại nhiều địa điểm.

Các cuộc không kích đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong thế đối đầu kéo dài giữa Mỹ, Israel và Iran. Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa để trả đũa nhằm vào Israel và các cơ sở quân sự Mỹ trên khắp khu vực.

Quân đội Mỹ đăng video tấn công Iran

Truyền thông nhà nước Iran cho biết hơn 200 người đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 165 người ở miền Nam Iran khi một trường học nữ sinh bị trúng hỏa lực. Quân đội Israel nói không nắm được thông tin về cuộc tấn công tại khu vực đó, trong khi quân đội Mỹ cho biết đang xem xét các báo cáo.

Tại Israel, 11 người đã thiệt mạng, trong đó có 9 người trong một vụ tấn công vào một giáo đường Do Thái ở Beit Shemesh. Tại Pakistan, ít nhất 22 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ sau khi hàng trăm người biểu tình tràn vào Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf phát biểu trên truyền hình rằng Mỹ và Israel “đã vượt qua lằn ranh đỏ và sẽ phải trả giá”.

Các cuộc tấn công qua lại đang khiến khu vực Trung Đông rơi vào hỗn loạn. Hoạt động hàng không đi và đến khu vực này bị gián đoạn nghiêm trọng nhất nhiều năm trở lại đây. Việc đóng cửa không phận tại Israel, Iran, Qatar, Iraq, Kuwait, Syria và Bahrain khiến hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt.

Hoạt động vận tải biển toàn cầu cũng bị gián đoạn, với nhiều công ty tạm dừng lưu thông qua kênh đào Suez. Các nhà phân tích cảnh báo, nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua, tác động kinh tế có thể rất nghiêm trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng cuộc xung đột hiện nay có thể kéo dài 4 tuần cho đến khi Mỹ và Israel đạt được tất cả các mục tiêu. Ông cũng cảnh báo Iran dừng các hành động trả đũa, nếu không sẽ tiếp tục bị không kích.