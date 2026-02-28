Quốc tế lo ngại về xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran

Khói bốc lên ở Tehran, Iran sau vụ không kích (Ảnh: AFP).

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tập kích các mục tiêu Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran".

Ngay sau đó, Iran cho biết họ đã nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại một số quốc gia vùng Vịnh, đồng thời phóng loạt tên lửa về phía Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết chiến dịch quân sự của Iran sẽ tiếp tục “cho đến khi đối phương bị đánh bại hoàn toàn”. Lực lượng này cho hay, tất cả các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ tại Trung Đông đã bị tấn công “bằng những đòn giáng mạnh mẽ của tên lửa Iran”.

Trước diễn biến leo thang nhanh chóng ở Trung Đông, nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại.

Nga

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, chỉ trích hành động của Mỹ, cho rằng mọi cuộc đàm phán với Iran trong thời gian qua "chỉ là vỏ bọc. Không ai nghi ngờ điều đó. Không ai thực sự muốn đàm phán điều gì cả".

Anh

Chính phủ Anh cho biết họ không tham gia vào các cuộc không kích và “không muốn chứng kiến sự leo thang thêm thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn”. Chính phủ cũng cho biết gần đây đã tăng cường năng lực phòng thủ tại Trung Đông và ưu tiên trước mắt là đảm bảo an toàn cho công dân Anh trong khu vực.

“Iran không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân và đó là lý do chúng tôi luôn ủng hộ các nỗ lực đạt được giải pháp thông qua đàm phán”, tuyên bố nêu rõ.

Đức

Người phát ngôn chính phủ cho biết trong một tuyên bố rằng Đức đã được Israel thông báo trước về các cuộc không kích. Thủ tướng Friedrich Merz “đang theo dõi sát sao diễn biến và phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu”, theo tuyên bố. Ông Merz dự kiến sẽ gặp ông Trump tại Washington vào tuần tới.

Liên minh châu Âu

Bà Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, cho biết bà đã trao đổi với Ngoại trưởng Israel và các quan chức khác trong khu vực, đồng thời “phối hợp chặt chẽ với các đối tác Ả rập để tìm kiếm các con đường ngoại giao".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết trong một tuyên bố chung rằng điều quan trọng là ngăn chặn “bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng hoặc làm suy yếu chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu".

Li Băng

Các lãnh đạo cấp cao kêu gọi tất cả các bên đặt lợi ích của người dân Iran lên hàng đầu. Phát biểu này dường như nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah tại Li Băng, trong bối cảnh có câu hỏi liệu tổ chức được Iran hậu thuẫn này có thể tham gia xung đột để ủng hộ Iran hay không.

Thủ tướng Li Băng Nawaf Salam tuyên bố: “Tôi nhắc lại rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận việc bất kỳ ai kéo đất nước vào những cuộc phiêu lưu đe dọa an ninh và sự thống nhất của quốc gia.”

Ả rập Xê út

Ả rập Xê út gọi các báo cáo về những cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia Ả rập, bao gồm Bahrain, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), là “sự vi phạm” chủ quyền quốc gia của họ.

“Ả rập Xê út khẳng định sự đoàn kết và ủng hộ hoàn toàn đối với các quốc gia anh em này, cam kết huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ họ trong bất kỳ biện pháp nào họ thực hiện”, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố trên mạng xã hội.

Thụy Sĩ

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết họ “vô cùng lo ngại” trước các cuộc không kích. Thụy Sĩ kêu gọi “tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế” và thúc giục tất cả các bên “kiềm chế tối đa” cũng như bảo vệ dân thường.

Na Uy

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide cho biết: “Israel mô tả đây là một cuộc tấn công phủ đầu, nhưng điều đó không phù hợp với luật pháp quốc tế. Các cuộc tấn công phủ đầu đòi hỏi phải có một mối đe dọa ngay lập tức và sắp xảy ra".

Liên minh châu Phi

Liên minh châu Phi kêu gọi “kiềm chế, giảm leo thang khẩn cấp và duy trì đối thoại” sau các cuộc không kích, đồng thời cảnh báo xung đột có thể gây tổn hại cho người dân trên lục địa này.

“Việc leo thang thêm có nguy cơ làm trầm trọng bất ổn toàn cầu, với những hệ lụy nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu kinh tế, đặc biệt tại châu Phi, nơi xung đột và áp lực kinh tế vẫn đang ở mức nghiêm trọng”, người đứng đầu tổ chức Liên minh châu Phi, Mahamoud Ali Youssouf, cho biết.

Pháp

Pháp, quốc gia có nhiều căn cứ quân sự tại Trung Đông cho biết ưu tiên của Paris là bảo đảm an toàn cho công dân của mình.

“Rõ ràng trong những tình huống như thế này, ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ công dân, bảo vệ lực lượng của chúng tôi trong khu vực và theo dõi tình hình theo thời gian thực, điều mà chúng tôi đang thực hiện”, bà Alice Rufo, Bộ trưởng phụ trách thuộc Bộ Các lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh, nói với kênh truyền hình France 2.