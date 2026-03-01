Lý do Mỹ, Israel không kích Iran giữa ban ngày

Tuyến đường ở Tehran tắc cứng khi Iran khuyến cáo người dân rời thủ đô (Ảnh: Reuters).

Israel và Mỹ sáng 28/2 đã tiến hành một cuộc tấn công vào Iran, khiến cơ hội cho một giải pháp ngoại giao đối với tranh cãi liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran càng trở nên mong manh. Các cuộc không kích nhằm vào khoảng 10 thành phố của Iran.

Không giống lần trước khi Mỹ và Israel kích hoạt chiến dịch tấn công Iran vào một đêm tháng 6 năm ngoái, các cuộc không kích lần này diễn ra vào ban ngày khi hàng triệu người Iran đang trên đường đi làm hoặc đến trường.

Các báo cáo cũng nói rằng việc chọn tiến hành các cuộc tấn công vào buổi sáng là để gây bất ngờ cho Iran, vì họ sẽ không ngờ tới một cuộc tấn công ban ngày và đặc biệt giữa lúc các nỗ lực đàm phán vẫn đang diễn ra.

Một trong các nguồn tin cho biết các cuộc không kích được tiến hành vào ban ngày vì Israel cho rằng Đại giáo chủ Ali Khamenei cảm thấy ít bị tổn thương hơn vào ban ngày.

Ngoài ra, nếu như các đòn không kích của Mỹ, Israel năm ngoái kết thúc chỉ trong vài giờ, thì lần này quân đội 2 bên đang lên kế hoạch cho nhiều ngày tấn công liên tiếp, cho thấy những mục tiêu rộng lớn hơn.

Truyền thông dẫn các nguồn thạo tin cho biết, chiến dịch không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel đã được thảo luận trong nhiều tháng. Giai đoạn ban đầu của cuộc tấn công được lên kế hoạch kéo dài ít nhất 4 ngày.

Cuộc không kích phối hợp nhắm vào các mục tiêu quân sự và quan chức cấp cao Iran, trong đó có Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh vệ tinh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy dinh thự của ông Khamenei dường như bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tập kích. Tuy nhiên, Iran khẳng định ông Khamenei và hầu hết quan chức, chỉ huy cấp cao của nước này vẫn an toàn.

Iran cũng ngay lập tức đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào Israel và căn cứ Mỹ ở 6 quốc gia trong khu vực.

Chiến dịch không kích diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt được đột phá.

Tổng thống Trump hôm 27/2 nói rằng ông “không hoàn toàn hài lòng” với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân. Ông nêu rõ, Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng một lần nữa để ngỏ khả năng dùng biện pháp quân sự với Iran. Thời điểm đó, ông tiết lộ sắp công bố “quyết định quan trọng” về Iran.

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã vấp phải sự chỉ trích của quốc tế và làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về tình hình Iran theo đề nghị của Pháp.

Trong thư gửi Liên hợp quốc, Iran tuyên bố tất cả căn cứ, tài sản và hạ tầng khác của Mỹ và Israel trong khu vực hiện đều là "mục tiêu tấn công hợp pháp" của Iran. Iran cũng tuyên bố quyền phòng vệ cho đến khi Mỹ, Israel ngừng các "hành động gây hấn".