Israel cảnh báo tái xung đột với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/4 cho biết, Israel và Mỹ đã “phá hủy các nền móng” của Iran sau hơn 6 tuần xung đột.

Ông khẳng định Israel đã đạt được các mục tiêu quan trọng tại Iran. Tuy nhiên, ông thừa nhận Israel vẫn “còn nhiều mục tiêu phải hoàn thành” tại Iran và Israel sẵn sàng tái xung đột ngay lập tức.

“Chúng ta sẽ đạt được chúng, bằng thỏa thuận hoặc bằng việc nối lại chiến đấu. Israel sẵn sàng quay lại chiến đấu bất cứ lúc nào. Ngón tay của chúng ta đã đặt sẵn trên cò súng”, ông nói.

Ông Netanyahu cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Israel bị bất ngờ trước lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran.

“Lệnh ngừng bắn tạm thời 2 tuần giữa Mỹ và Iran đã được thực hiện với sự phối hợp đầy đủ của Israel. Họ không hề gây bất ngờ cho chúng tôi vào phút chót”, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Israel nói lệnh ngừng bắn không có nghĩa là chấm dứt các nỗ lực của Israel chống lại Iran, mà chỉ là “một cột mốc trên con đường” đạt được mọi mục tiêu của Israel.

Ông cho rằng nếu Israel không phát động 2 chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong vòng một năm qua, Iran có thể “đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ lâu”.

Ông cho biết Israel đã đẩy lùi thành công mối đe dọa kép từ hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời “phá hủy các nền móng” của Iran.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đã phá hủy “cỗ máy tên lửa” của Iran, khiến nước này không thể chế tạo tên lửa mới ngay cả khi kho dự trữ cạn kiệt sau mỗi cuộc tấn công vào các mục tiêu trong khu vực.

Israel cũng đã làm suy yếu chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm các nhà máy sản xuất máy ly tâm, và sát hại một số nhà khoa học hạt nhân của nước này.

Ông cho biết tất cả uranium đã làm giàu của Iran sẽ được đưa ra khỏi quốc gia này, “hoặc thông qua thỏa thuận hoặc thông qua việc tiếp tục chiến đấu”. Về vấn đề này, ông nói Mỹ và Israel “có cùng quan điểm”.

Israel cũng đã phá hủy “cỗ máy tài chính và cỗ máy sản xuất vũ khí” của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). “Chúng ta đã phá hủy các nhà máy thép, nhà máy hóa dầu, xưởng vũ khí, cầu cống và các tuyến đường sắt dùng để vận chuyển quân lực và vũ khí. Chúng ta đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự - hải quân Iran, hàng chục máy bay, các căn cứ tên lửa và bộ chỉ huy”, ông Netanyahu tuyên bố.

Những bình luận của ông đưa ra sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần sau 40 ngày xung đột căng thẳng.

Israel ủng hộ thỏa thuận, song tuyên bố thỏa thuận không bao gồm ngừng bắn lực lượng Hezbollah ở Li Băng, một nhóm do Iran hậu thuẫn.

Lệnh ngừng bắn cũng đang có nguy cơ đổ vỡ do bất đồng quan điểm giữa Mỹ và Iran xung quanh vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 cho biết, tất cả tàu chiến, máy bay và lực lượng quân sự của Mỹ sẽ giữ nguyên vị trí cho đến khi Iran tuân thủ đầy đủ "thỏa thuận thực sự".

"Nếu vì bất kỳ lý do gì mà điều đó không xảy ra, dù khả năng này là rất thấp, thì tiếng súng sẽ vang lên, lớn hơn và mạnh hơn bất kỳ điều gì mà bất kỳ ai từng thấy trước đây. Điều được thống nhất từ lâu: Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được mở an toàn. Trong lúc này, lực lượng quân đội của chúng ta đang nạp đạn và nghỉ ngơi, chờ cuộc chinh phục tiếp theo. Nước Mỹ đã trở lại", ông Trump viết trên mạng Truth Social.