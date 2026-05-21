Iran còn vũ khí hiện đại chưa triển khai, cảnh báo gây bất ngờ lớn

Kho vũ khí của Iran (Ảnh: PressTV).

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự Iran cho biết, Tehran sở hữu các loại vũ khí hiện đại chưa từng được sử dụng trên chiến trường trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

“Chúng tôi đã sản xuất trong nước những loại vũ khí hiện đại chưa từng được sử dụng trên chiến trường và thực tế cũng chưa được kiểm nghiệm", nguồn tin này cho biết khi bình luận về mức độ sẵn sàng của Iran trong trường hợp Mỹ nối lại tập kích đối thủ.

Nguồn tin cũng nói thêm rằng Tehran không thiếu hụt năng lực và trang thiết bị quốc phòng. “Xét về trang thiết bị và năng lực quốc phòng, chúng tôi không thiếu bất cứ thứ gì có thể ngăn đất nước tự vệ. Lần này, chúng tôi không có ý định kiềm chế", ông cho biết.

Trong một tuyên bố nhằm phản ứng trước các lời cảnh báo nối lại không kích từ Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ hành động mới nào chống lại Iran sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran chưa sử dụng hết toàn bộ năng lực của mình trong cuộc đối đầu gần đây với Mỹ và Israel.

IRGC cho rằng Mỹ và Israel đã không rút ra bài học từ các cuộc không kích trước đó. “Nhưng giờ đây, nếu hành động chống lại Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực lần này sẽ lan ra ngoài khu vực", tuyên bố của Tehran cảnh báo.

Iran cũng tuyên bố rằng nước này có “nhiều bất ngờ hơn nữa” dành cho Mỹ nếu các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Iran được nối lại.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã định ra quyết định tập kích Iran, nhưng sau đó dừng lại để cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục tiến triển.

“Với những bài học Iran đã rút ra và kinh nghiệm thu được, một cuộc chiến nối lại sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo.

Iran “sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động quân sự nào”, ông Kazem Gharibabadi, một quan chức ngoại giao cấp cao khác của Iran, viết trên mạng xã hội X.

Tehran cho biết đề xuất mới nhất bao gồm việc công nhận quyền làm giàu uranium của Iran, ông Gharibabadi nói với các nghị sĩ Iran, theo hãng tin nhà nước IRNA. Iran đã đưa ra các điều kiện đàm phán, trong đó họ muốn Mỹ gỡ bỏ phong tỏa các cảng, bồi thường thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra, chấm dứt xung đột ở Li Băng giữa Israel và Hezbollah cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Ông Trump đã bác bỏ mọi phiên bản thỏa thuận cho đến nay, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, điều có thể khiến ông tiếp tục cảnh báo thực hiện hành động quân sự.

Iran đã nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình, cung cấp điện cho dân thường. Iran cũng nhấn mạnh họ có quyền phát triển chương trình nguyên tử và sẽ không bàn giao uranium đã làm giàu ra nước ngoài. Mỹ trước đó nhấn mạnh muốn tiếp quản số uranium này của Tehran.