Iran nói “thời gian cạn dần”, nêu điều không thể thiếu trong lệnh ngừng bắn

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Li Băng (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 9/4 cảnh báo “thời gian đang cạn dần”, đồng thời khẳng định Li Băng là “một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn”.

Mỹ và Iran ngày 7/4 đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần nhằm chấm dứt hơn một tháng xung đột leo thang.

Tuy nhiên, Mỹ, Israel và Iran không thể thống nhất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, sau khi Iran chỉ trích cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Tehran tuyên bố Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.

“Li Băng và toàn bộ Trục Kháng chiến, với tư cách là đồng minh của Iran, tạo thành một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn”, ông Ghalibaf tuyên bố.

Ông Ghalibaf cảnh báo việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ phải chịu “những hậu quả rõ ràng và phản ứng mạnh mẽ”.

“Hãy dập tắt ngọn lửa ngay lập tức”, quan chức cấp cao của Iran kêu gọi.

Các quan chức Iran đã nhiều lần khẳng định Li Băng nằm trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cáo buộc Israel đang tìm cách phá hoại thỏa thuận này trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra trên khắp Li Băng.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 8/4 cho biết “Li Băng không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn”.

Vào ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn, Israel đã tiến hành đợt tấn công lớn nhất vào Li Băng kể từ khi xung đột bắt đầu, khiến ít nhất 303 người thiệt mạng và 1.150 người bị thương, theo Bộ Y tế Li Băng.

Israel cho biết nước này đang nhắm mục tiêu vào 100 trung tâm chỉ huy của Hezbollah và tiến hành các cuộc tấn công quân sự.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Israel đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa của Hezbollah ở Li Băng vào tối 9/4.

Cơ quan Thông tấn Quốc gia Li Băng cũng đưa tin về hàng loạt cuộc không kích vào các địa điểm ở nước này.

Các cuộc tấn công mới diễn ra khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ thị chính phủ nước này “mở các cuộc đàm phán trực tiếp” với Li Băng, nhưng tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn với Hezbollah ngay cả khi ông thúc đẩy việc bắt đầu các cuộc đàm phán.

“Tôi muốn nói rằng: không có lệnh ngừng bắn nào ở Li Băng. Chúng tôi tiếp tục tấn công Hezbollah bằng vũ lực, và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi khôi phục an ninh cho họ”, ông Netanyahu tuyên bố.

Trước đó, một quan chức Li Băng nói rằng sẽ không có “cuộc đàm phán nào trong khi bị tấn công” để đáp trả đề xuất đàm phán của Israel.

Các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Li Băng đã đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài NBC News trong một cuộc phỏng vấn hôm 9/4 rằng ông đã yêu cầu Thủ tướng Israel “hạn chế hơn một chút” trong các hoạt động quân sự ở Li Băng khi Mỹ tìm cách đàm phán một thỏa thuận để chấm dứt xung đột với Iran.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra khi một phái đoàn Mỹ, do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, chuẩn bị đến Pakistan để đàm phán với Iran vào cuối tuần này.

Iran đang bất đồng với Mỹ và Israel về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn có áp dụng cho cuộc tấn công quân sự của Israel nhắm vào lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn ở biên giới phía bắc Li Băng hay không.

Bất chấp những bất đồng, Tổng thống Trump nói với NBC rằng ông “rất lạc quan” về một thỏa thuận hòa bình từ các cuộc đàm phán vào cuối tuần này tại Islamabad. Ông cho biết các nhà lãnh đạo Iran dường như cởi mở với việc đạt được hòa bình trong các cuộc thảo luận riêng.