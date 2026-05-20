Cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine đã lên một cấp độ mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky ra lệnh tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 19/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga trong tháng 6.

“Hôm nay, tôi đã phê duyệt kế hoạch tấn công tầm xa của chúng ta trong tháng 6, và chúng ta phải mở rộng một cách sáng tạo các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine, vốn đã chứng tỏ hiệu quả trong tháng 5”, ông Zelensky nói.

Trực thăng tấn công Ka-52 Nga bắn hạ UAV Ukraine bằng hỏa lực từ pháo tự động 30mm 2A42 tại khu vực Moscow (Video: Telegram).

Quân đội Nga (RFAF) tiến hành tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược (tên lửa, hải quân, không quân) trong các ngày 19-21/5 nhằm răn đe các đối thủ.

Đồng thời, Nga cũng tiến hành tấn công trả đũa vào Ukraine bằng 209 UAV, tập trung đánh phá mục tiêu tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Odessa, Kharkov và Dnipropetrovsk.

Trên thực địa, RFAF có bước đột phá vào Zapsillia (Sumy), chiếm giữ Volokhivka (Kharkov), mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Huliaipole và Vasylivka (Zaporizhia).

Chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi lực lượng Moscow đẩy mạnh tấn công dọc biên giới, buộc Kiev phải vất vả chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Bên cạnh đó, lực lượng Moscow đã hình thành 2 điểm nóng trong nội đô Konstantinovka, siết chặt vòng vây khiến hệ thống phòng thủ Ukraine tan vỡ từng mảng lớn. Qua đó, gọng kìm ngày một mạnh hơn bao quanh Sloviansk - Kramatorsk, "vành đai pháo đài" kiên cố cuối cùng của quân đội Ukraine (AFU) tại vùng Donbass.

Có thể nói, trận chiến cuối cùng tại "Vòng cung Donbass" dường như đã bắt đầu.

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine phía tây Huliaipole

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow hoàn toàn vô hiệu hóa phòng tuyến Ukraine dọc sông Gaichur, và con đường dẫn đến một trong những tuyến đường hậu cần cung cấp cho Orekhov hiện đã thông suốt.

Hiện nay, AFU chỉ còn lại tuyến phòng thủ dự bị dọc theo sông Verkhnyaya Tersa, cách đó 10km về phía tây.

Ngay phía bên kia sông và tuyến phòng thủ dự bị là quốc lộ T-04-08. Lực lượng Kiev sử dụng tuyến đường này để vận chuyển tiếp tế cho binh sĩ ở vùng phòng thủ Orekhov và các lực lượng đóng quân tại phía đông quốc lộ.

Hiện tại, việc Ukraine sử dụng con đường này vô cùng nguy hiểm do hoạt động của UAV, nhưng khi tiền tuyến áp sát quốc lộ, nó sẽ trở thành "con đường tử thần".

Quân đội Nga chặn đứng đà phản công của Ukraine tại cánh đông Zaporizhia, đồng thời tiếp tục giành thêm những chiến thắng cục bộ để mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Readovka).

Xa hơn về phía nam, RFAF đã chiếm làng Chudesnoye (Charivne) và bắt đầu bao vây làng Huliai-Poleske. Quân đội Ukraine đang quyết tâm phòng thủ nơi này, vì một khi chiếm được, các đơn vị Moscow sẽ có thể tiến dọc theo bờ bắc sông Zherebets và tiếp cận các công sự phòng thủ ở Omelnyk, từ đó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trực tiếp đến Orekhov.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh một lần nữa là toàn bộ hệ thống phòng thủ Ukraine được xây dựng dựa trên giả định rằng lực lượng Moscow sẽ tấn công sâu vào tỉnh Zaporizhia từ nam lên bắc. Tuy nhiên, binh sĩ Nga đang di chuyển từ đông sang tây, khiến một phần đáng kể các công sự trở nên vô dụng hoặc chỉ có khả năng thực hiện một phần nhiệm vụ dự định.

Trong hoàn cảnh này, lựa chọn duy nhất còn lại cho AFU là bám trụ vào tất cả các làng mạc mà họ có thể.

Tình hình hiện tại cho thấy Bộ chỉ huy Kiev thiếu nguồn lực để ổn định tình hình ở phía tây và tây bắc Huliaipole, cách xa đường T-04-08. Điều này có nghĩa là phương án tiếp tế cho khu vực thông qua "vòng cung phía đông" bằng các tuyến đường nông thôn, bao gồm cả đường T-04-08, sẽ sớm trở nên bất khả thi.

Hơn nữa, các hành động ngăn cản RFAF không mang lại kết quả cho lực lượng Kiev. Quân đội Ukraine cũng thiếu lực lượng đủ để chặn đứng các tuyến liên lạc hậu phương của Cụm tác chiến phía Đông RFAF.

Điều này có nghĩa là Kiev sẽ tập trung toàn bộ nỗ lực chống lại Sư đoàn dù số 7 RFAF, đang hoạt động ở phía tây Orekhov. Mục tiêu chính của lực lượng Kiev ở giai đoạn này là làm mọi cách để bảo vệ đường N-08, nối liền khu vực phòng thủ nói trên với Zaporizhia. AFU chỉ có một cách để đạt mục tiêu này: buộc đối phương phải rút lui về tuyến phòng thủ Kamenskoye - Stepovoye - Malyye Shcherbaki - Shcherbaki.

Trước áp lực đặc biệt mà bộ binh cơ giới Ukraine gây ra đối với các vị trí của Nga gần Stepnogorsk, AFU đã bắt đầu tìm cách mở rộng khả năng phòng thủ của khu vực phòng thủ Orekhov.

Đồng quan điểm với Readovka, kênh Rybar xác nhận, trên cánh đông Zaporizhia, phía tây Huliaipole, quân đội Nga đang tiến công để vượt qua tuyến phòng thủ đối phương, trong khi AFU đang cố gắng làm chậm bước tiến của họ bằng cách điều động các nhóm xung kích tấn công bất ngờ.

Gần Verkhnyaya Tersa, các chiến binh Nga chiếm lại được khu vực và tiếp tục đột phá thành công trong vùng lân cận ngôi làng này. Xa hơn về phía nam, AFU đang phản công xung quanh Huliaipole.

Xa hơn về phía bắc, các đơn vị Moscow đang nhắm mục tiêu vào Vozdvizhevka bằng các cuộc ném bom và pháo kích. Họ đã tiến đến ngoại ô ngôi làng này, nhưng tình hình diễn biến vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Hoạt động của Ukraine không giảm, nhưng cũng có tin đồn về những thành công của RFAF.

Dọc theo hầu hết toàn bộ mặt trận phía đông Zaporizhia, lực lượng Kiev đang tích cực phòng thủ và thường xuyên phản công bằng các nhóm nhỏ, cả bằng xe bọc thép và bộ binh, bao gồm một số trung đoàn xung kích độc lập.

Điều này đang ảnh hưởng đến tốc độ tiến công của Nga. Tuy nhiên, ngay cả trong những điều kiện khó khăn này, với sự hỗ trợ bởi các cuộc không kích, pháo binh và máy bay không người lái, mặt trận phía Đông vẫn tiếp tục từng bước kiểm soát tỉnh Zaporizhia.

Sau thời gian bị đẩy lùi, quân đội Nga đang dần lật ngược thế cờ, giành nhiều vị trí mới ở cánh đông Zaporizhia bất chấp đòn phản công ác liệt của Ukraine (Ảnh; Rybar).

Nga đạt thành công mới ở khu vực biên giới

Theo hướng Burluk, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang có những tiến bộ đáng kể dọc biên giới và đã chiếm thêm một ngôi làng, kênh Rybar cho hay.

Volokhovka trở thành ngôi làng thứ 3 phía nam sông Volchya nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong tháng 5. Trước đó, họ đã chiếm các làng lân cận Chaykovka và Pokalyanoye. RFAF hiện có cơ hội thiết lập một đầu cầu lớn hơn và rộng hơn ở phía nam sông và tiến xa hơn về phía Bely Kolodets.

Điều này không có nghĩa là Nga sẽ tiến công ngay lập tức, bởi trên thực tế có sự hiện diện quá nhiều UAV của Ukraine. Hơn nữa, việc tập trung nhân lực, ngay cả cho các cuộc đột kích nhóm nhỏ, cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Ngoài việc thiết lập đầu cầu phía nam sông Volchya, các đơn vị Moscow đang dọn sạch khoảng trống giữa sông và biên giới. Tại đó, lính xung kích đang tiến về phía đông từ khu bảo tồn thiên nhiên Severodonetsk, di chuyển qua hết khu rừng này đến khu rừng khác.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên sườn phía đông, khi AFU cố gắng đẩy lùi đối phương khỏi tuyến sông Verkhnyaya Dvurechnaya.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Burluk, Ukraine đã rút các lực lượng dự bị vốn đã thiệt hại nặng nề sau trận chiến khốc liệt Kupyansk, do đó, dự kiến ​​sẽ có các cuộc phản công mới của họ, cả theo từng nhóm nhỏ xuyên rừng và với sự hỗ trợ cơ giới.

Điều quan trọng đối với Bộ chỉ huy Kiec là kìm chân lực lượng Moscow trong dải đất hẹp 20km giữa biên giới và tuyến phòng thủ, vì vậy, chiến thuật phòng thủ chủ động với các nhóm xung kích "dễ bị tiêu diệt" có thể được áp dụng.

Nga có nguy cơ thất thủ ở Stepnogorsk

Kênh Rybar đưa tin, những bằng chứng mới từ cánh tây Zaporizhia cho thấy tình hình Stepnogorsk và khu vực xung quanh, cũng như vùng Primorskoye lân cận, đang xấu đi nghiêm trọng với Nga.

Theo các đoạn phim giám sát khách quan, binh sĩ Ukraine đang tiến vào Stepnogorsk một cách tương đối bình tĩnh, cho thấy RFAF đã để mất các vị trí ở phía tây thành phố này.

Xa hơn về phía đông, gần Lukyanivske, lực lượng Kiev chiếm một phần vành đai phòng thủ, nơi đã diễn ra giao tranh trong một thời gian dài. Chỉ còn lại một số ít đơn vị Moscow ở Pavlovka, mặc dù khu vực này đang bị đe dọa đáng kể do cấu hình hiện tại của đường ranh giới tiếp xúc.

Nhiều không gian mở và ít chỗ ẩn nấp đặt ra những thách thức đáng kể cho binh sĩ Nga, do số lượng UAV của đối phương vượt trội. Hơn nữa, Ukraine đang tấn công về phía Stepovoye và Shcherbaki. Nếu lực lượng Kiev đột phá đến ngoại ô Kamenskoye, thì RFAF mất đi lãnh thổ đã giành được trong cuộc tấn công hồi đầu năm 2025, sau một cuộc giao tranh rất ác liệt.

Việc các đơn vị Moscow dựa vào vành đai phòng thủ thiết lập vài năm trước hầu như không còn hiệu quả trong điều kiện hiện tại. Cả hai bên đều đã trở nên khá thành thạo trong việc vượt qua những rào cản như vậy. Số lượng UAV khổng lồ sẽ khiến việc bổ sung nhân lực hoặc tiếp tế đầy đủ cho các vị trí này trở nên bất khả thi.

Do đó, tình hình hiện nay nguy hiểm hơn đáng kể đối với Nga.

Quân đội Ukraine trong ngày 19/5 phản công dữ dội ở cánh đông Zaporizhia và được cho là đã giành được một số thắng lợi, đẩy lùi lực lượng Nga (Ảnh: Rybar).

Trái ngược với các tin tức từ phía Nga, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo rằng lực lượng Kiev đã đánh bật Nga khỏi Stepnogorsk ở Zaporizhia.

Đoạn phim do GUR công bố, cho thấy đơn vị đặc nhiệm Artan của họ giao tranh với lực lượng Nga tại Stepnogorsk. Thành phố nhỏ nhưng có vị trí chiến lược quan trọng này nằm cách thủ phủ Zaporizhia 30km về phía nam và nằm dọc theo quốc lộ E105.

Đoạn phim có định vị địa lý cho thấy các xe bọc thép của Ukraine hoạt động tại một ngã tư trên quốc lộ khi chúng di chuyển đến trung tâm Stepnogorsk, những khu vực trước đây được bản đồ giám sát chiến trường DeepState của Ukraine đánh giá là nằm chắc trong tay Nga.

“Trong chiến dịch diễn ra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lân cận, lực lượng đặc nhiệm tình báo đã tiến hành một loạt các hành động tấn công tích cực nhằm đánh bật Nga khỏi thị trấn và ổn định tình hình tại khu vực này”, đơn vị đặc nhiệm Artan cho biết.

“Kết quả của cuộc chiến trong điều kiện đô thị khó khăn, lực lượng Moscow đã bị đánh bật khỏi các vị trí kiên cố, và các địa điểm trọng yếu ở Stepnogorsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine”, tuyên bố tiếp tục.

Quân đội Nga chưa bao giờ chiếm giữ hoàn toàn Stepnogorsk, nhưng các nhóm xâm nhập của họ thường xuyên tiến vào thành phố, cụ thể là từ Kamenskoye, một thị trấn nằm cách đó 5km về phía nam dọc theo đường cao tốc, theo Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ phía Nam AFU.

Ông Voloshyn cho biết RFAF đang cố gắng chiếm Stepnogorsk để tiến gần hơn đến thành phố Zaporizhia, thủ phủ khu vực của tỉnh cùng tên.

Việc RFAF kiểm soát Stepnogorsk và đường cao tốc E105 đe dọa làm phức tạp đáng kể các nỗ lực đang diễn ra của Nga nhằm tiến về Zaporizhia. Lực lượng Moscow đã phát triển theo bờ đông sông Dnipro về phía thị trấn Primorskoye, nhằm mục đích đưa Zaporizhia vào tầm bắn của pháo binh.

Pasi Paroinen, một nhà phân tích thuộc tổ chức phân tích nguồn mở Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, xác nhận với Kyiv Independent rằng lực lượng Kiev đã phát động một loạt các cuộc phản công theo hướng Stepnogorsk, đồng thời cho biết ông tin rằng Ukraine có thể ổn định tình hình trong khu vực trong tương lai gần.

Ông Voloshyn, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ phía Nam Ukraine, cho biết ông không thể bình luận về tuyên bố của GUR, vì tuyên bố này được đưa ra bởi một nhánh khác của quân đội.

Nga ồ ạt "tràn ngập" Konstantinovka từ nhiều hướng

Kênh AMK Mapping cho hay, lực lượng Moscow đã tăng cường các hoạt động tấn công và bắt đầu ồ ạt xâm nhập. Tình hình của Ukraine tại đây ngày càng xấu đi.

Ở phía tây, lực lượng Moscow đã củng cố vị trí trên các cánh đồng phía đông Stepanivka, chiếm các khu rừng mới theo hướng Dovha Balka. Ngược lại, Ukraine đã giải tỏa phần phía nam của Dovha Balka sau các cuộc xâm nhập trước đó của Nga, và họ cũng đang phản công ở phần phía đông nam ngôi làng và phần phía đông bắc Stepanivka, nơi vẫn còn một vùng xám rộng lớn.

Về phía đông, lực lượng Moscow tiến về phía bắc qua Illinivka, chiếm toàn bộ phần phía tây và phía nam ngôi làng. Từ đó, họ đang xâm nhập vào các khu nhà cao tầng phía tây thành phố với số lượng ngày càng lớn, tiến xa đến tận sông Kryvyi Torets, thực chất là bao vây lực lượng Kiev ở vùng ngoại ô phía nam. Binh sĩ Nga cũng đang xâm nhập vào các vùng ngoại ô phía nam từ hướng Berestok, hồ chứa Kleban-Bykske và Illinivka.

Khả năng phản công và quét sạch binh sĩ Nga xâm nhập từ các vùng ngoại ô phía tây nam của Ukraine ngày càng bị hạn chế do tình hình tiếp tế vào thành phố rất tồi tệ. Tuy nhiên, một số cuộc phản công và đột kích hạn chế vẫn đang được AFU thực hiện trong khu vực nhà kính phía đông Illinivka.

Xa hơn về phía đông, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát lãnh thổ trường đại học ở rìa phía nam thành phố sau vài tháng giao tranh ác liệt. Họ cũng tăng cường xâm nhập vào khu công nghiệp trung tâm Konstantinovka từ các vùng ngoại ô phía đông nam, và thậm chí đã tiến vào các khu nhà cao tầng phía tây nam từ phía đông.

Về phía đông bắc, lực lượng Kiev đã tái chiếm một số dãy nhà ở vùng ngoại ô phía đông và đang cố gắng giải tỏa các vị trí ở khu vực đường cao tốc, trong bối cảnh các hoạt động đột phá của Nga gần vùng ngoại ô phía đông.

Mặt khác, RFAF đã chiếm được phần lớn các khu rừng lớn còn lại ở phía đông thành phố, một số tuyến phố dân cư ngoại ô của quận Hora phía đông bắc Konstantinovka, và phần phía nam Dmytrivka.

Từ đó, họ đang tiến hành các cuộc xâm nhập sâu về phía tây bắc vào làng Molocharka, và về phía tây nam xuyên qua khu rừng lớn vào vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Các cuộc xâm nhập bổ sung về phía trung tâm thành phố từ phía đông đang diễn ra từ quận Hora.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ở Konstantinovka đang đi đến hồi kết khi lực lượng Moscow "tràn ngập" thành phố từ nhiều hướng (Ảnh: AMK Mapping)

Về phía đông, RFAF tái chiếm một số chiến hào ở phía tây bắc Stupochky trên bờ bắc của quốc lộ, hỗ trợ cho việc phát triển dọc theo quốc lộ vào phần phía đông của Konstantinovka. Mặt khác, lực lượng Kiev tái chiếm các vị trí ở phần cực tây nam của Chasov Yar, và một lần nữa giành lại nửa phía tây quận Shevchenko.

Lực lượng Moscow kể từ đó đã bắt đầu một loạt các cuộc phản công phối hợp đa hướng nhằm mục đích đẩy lùi đối phương ra khỏi Chasov Yar.

Như vậy, trong vài ngày qua, có thêm 5,74km² nghiêng về phía Nga trong khi AFU chỉ giành lại được khoảng 2,63km².