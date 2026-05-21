Lãnh tụ Tối cao Iran ra quyết định về số phận kho uranium

Đường phố Tehran (Ảnh: Reuters).

“Chỉ thị của Lãnh đạo Tối cao, và sự đồng thuận trong bộ máy chính quyền, là kho uranium làm giàu không được đưa ra khỏi đất nước”, một nguồn tin giấu tên của Iran nói.

Nguồn tin cho biết thêm, giới chức hàng đầu của Iran tin rằng việc gửi số vật liệu này ra nước ngoài sẽ khiến đất nước dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai của Mỹ và Israel.

Lãnh tụ Tối cao của Iran Mojtaba Khamenei là người có tiếng nói cuối cùng đối với các vấn đề quan trọng nhất của quốc gia.

Mệnh lệnh của ông Mojtaba làm cứng rắn thêm lập trường của Tehran đối với một trong những yêu cầu chính của Mỹ tại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài kể từ cuối tháng 2.

Các quan chức Israel nói rằng ông Trump đã đảm bảo với Israel rằng kho uranium làm giàu mức độ cao của Iran sẽ phải được chuyển ra khỏi Iran và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm một điều khoản về việc này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ coi cuộc chiến là chưa kết thúc cho đến khi uranium làm giàu được loại bỏ khỏi Iran, Tehran chấm dứt sự hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm, và các năng lực tên lửa đạn đạo của nước này bị triệt tiêu.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Iran đã không phản hồi các yêu cầu bình luận.

Uranium làm giàu cấp độ cao vốn có thể dùng chế tạo vũ khí hạt nhân. Vấn đề hạt nhân là một trong những điểm nghẽn cản trở các cuộc đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nêu rõ Mỹ sẽ bằng mọi giá ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng để ngỏ khả năng tiến vào Iran và thu giữ số uranium làm giàu cấp độ cao.

Trước cuộc chiến, Iran từng ra tín hiệu sẵn sàng vận chuyển ra nước ngoài một nửa kho uranium đã được làm giàu lên mức 60%. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết lập trường đó đã thay đổi sau những lời đe dọa liên tiếp từ Mỹ về việc tấn công Iran

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình. Tehran cũng nêu rõ họ không có ý định chuyển uranium làm giàu cao ra khỏi đất nước bất chấp Nga đề nghị tiếp quản số vật liệu đó để gỡ bế tắc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran.

Các quan chức Iran nhiều lần tuyên bố ưu tiên của Tehran là đảm bảo xung đột chấm dứt vĩnh viễn, cũng như Mỹ và Israel cam kết sẽ không phát động các cuộc tấn công tiếp theo.

Họ cho biết chỉ sau khi những đảm bảo như vậy được thực thi, Iran mới sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân của mình.