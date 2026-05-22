Phản ứng của Tổng thống Trump khi Lãnh tụ Iran lệnh “khóa chặt” uranium

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/5 tuyên bố, Washington cuối cùng sẽ thu hồi được kho uranium làm giàu ở mức độ cao của Iran, bất chấp những bình luận từ phía Iran rằng họ sẽ không bàn giao số vật liệu này.

“Chúng ta sẽ lấy được. Chúng ta không cần nó, chúng ta không muốn nó. Chúng ta có thể sẽ tiêu hủy sau khi lấy được, nhưng chúng ta sẽ không để họ sở hữu nó”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Iran được tin là đang sở hữu khoảng hơn 400kg uranium làm giàu ở mức độ cao có khả năng được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Trump cho rằng số vật liệu này đã bị chôn vùi bởi các cuộc không kích của Mỹ và Israel gần một năm trước.

Việc thu hồi lượng uranium này là một phần trong mục tiêu cốt lõi của ông Trump trong cuộc chiến chống lại Iran, nhằm đảm bảo rằng Tehran sẽ không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Ông từng để ngỏ khả năng “tiến vào Iran” và thu giữ số uranium làm giàu cấp độ cao.

Trước cuộc chiến, Iran từng ra tín hiệu sẵn sàng vận chuyển ra nước ngoài một nửa kho uranium đã được làm giàu lên mức 60%. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết lập trường đó đã thay đổi sau những lời đe dọa liên tiếp từ Mỹ về việc tấn công Iran.

Bình luận của ông Trump được đưa ra không lâu sau khi các nguồn thạo tin cho hay Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã đưa ra một chỉ thị rằng lượng uranium làm giàu cấp độ cao của nước này không được phép đưa ra nước ngoài.

Bất chấp nỗ lực đàm phán gián tiếp thông qua Pakistan, đến nay Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết tuy khoảng cách đã được thu hẹp, nhưng 2 bên vẫn chưa thể tiến tới thỏa thuận. Theo quan chức này, việc làm giàu uranium của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz vẫn nằm trong số những điểm vướng mắc chính.

Liên quan đến kho uranium làm giàu cao của Iran, Nga tiếp tục tuyên bố sẵn sàng tiếp quản số vật liệu này để thúc đẩy hòa đàm Mỹ - Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua cho biết, Moscow hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ Iran và Mỹ trong việc thực thi các quyết định về uranium làm giàu có thể đạt được trong các cuộc đàm phán.

"Tôi muốn nhắc lại lập trường mang tính nguyên tắc của Nga về quyền không thể tước đoạt của Iran trong việc phát triển chương trình hạt nhân hòa bình phù hợp với Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân. Chỉ có người dân Iran mới có thể quyết định cách thức thực hiện quyền này, bao gồm cả trong bối cảnh làm giàu uranium và số vật liệu hạt nhân thuộc quyền định đoạt của họ", bà Zakharova nhấn mạnh.

"Nga hoàn toàn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Tehran và Washington trong việc thực hiện các quyết định có thể đạt được trong các cuộc đàm phán", bà nói thêm.

Bà Zakharova cho biết vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế và có sự cân nhắc thích đáng đến các lợi ích của Iran.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc hội đàm diễn ra trong tuần này nhân chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ý tưởng về việc vận chuyển và lưu trữ uranium làm giàu của Iran tại Nga.