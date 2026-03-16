Israel: 2.200 mục tiêu Iran bị tấn công, Tehran sẽ mất nhiều năm phục hồi

Khói bốc lên từ một vụ tập kích nhằm vào Tehran, Iran (Ảnh: AFP).

Ngay cả khi chiến sự kết thúc ngay lập tức, thiệt hại mà Israel và Mỹ gây ra cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Iran sẽ mất nhiều năm để khôi phục, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm 15/3.

Israel cho biết họ đã phá hủy 2.200 mục tiêu liên quan tới Iran, bao gồm các cơ sở quân sự.

Ngoài ra, khi cuộc chiến bắt đầu, IDF đã lập bản đồ 2.600 cơ sở công nghiệp quân sự của Iran. Cho đến nay, từ 2/3 đến 3/4 số cơ sở đó đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, theo IDF.

Để so sánh, vào tháng 10/2024, IDF chỉ tấn công 14 mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự, còn vào tháng 6/2025 khoảng 100 mục tiêu.

Hiện tại, IDF tập trung phá hủy thêm 1/3 đến 1/4 số mục tiêu còn lại, coi đây là một trong những ưu tiên tấn công hàng đầu.

IDF hy vọng việc phá hủy quy mô lớn chuỗi cung ứng quân sự và các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Iran sẽ làm chậm bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai của Tehran nhằm tái xây dựng năng lực tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các nhóm vũ trang ủy nhiệm trong khu vực.

IDF tuyên bố đã phá hủy khoảng 70% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, trong khi tỷ lệ tên lửa đạn đạo thực tế bị phá hủy thấp hơn.

Ngoài ra, Iran đã cho thấy họ có thể tái xây dựng bệ phóng tên lửa với tốc độ rất nhanh, khi chỉ trong khoảng 8 tháng họ đã tái tạo và thậm chí vượt quá số lượng bệ phóng, ước tính 200 bệ, mà IDF phá hủy vào tháng 6 năm ngoái.

Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công của IDF vào toàn bộ chuỗi cung ứng có thực sự ngăn Iran tái xây dựng hệ thống tên lửa đạn đạo hay chỉ đơn giản làm suy yếu các phần khác của sức mạnh quân sự, IDF không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Hiện nay, IDF cho biết họ đã giảm số lượng tên lửa Iran phóng mỗi ngày từ khoảng 100 quả khi chiến sự bắt đầu, xuống gần 20 quả trong những ngày sau đó, và hiện chỉ còn khoảng 5 quả mỗi ngày.

Quân đội Israel không cam kết rằng họ có thể ngăn Iran tăng trở lại số cuộc tấn công hằng ngày, nhưng dự đoán mức trung bình mỗi ngày sẽ tiếp tục giảm trong những ngày và tuần tới, dù sẽ không dừng hoàn toàn.

Iran chưa bình luận về những con số mà Israel đưa ra. Trong thời gian qua, có bằng chứng cho thấy Iran đã sử dụng các hệ thống mồi nhử trông giống với vũ khí thật để đánh lừa hỏa lực của Mỹ và Israel.

Bên cạnh đó, Iran tuyên bố mới chỉ dùng các tên lửa cũ, được sản xuất cách đây nhiều năm. Họ khẳng định vẫn còn tên lửa mới sản xuất trong kho vũ khí và sẵn sàng mang tới những bất ngờ khác cho Mỹ và Israel. Giới quan sát nhận định, Iran dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao, kéo dài, để sử dụng yếu tố thời gian nhằm gây sức ép lên Mỹ và các đồng minh, lực lượng có tiềm lực quân sự lớn áp đảo so với Tehran.