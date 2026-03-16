Ukraine muốn nhận tiền, công nghệ khi giúp Trung Đông chặn UAV Iran

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ukraine muốn nhận tiền và công nghệ để đổi lấy việc hỗ trợ các quốc gia Trung Đông đã tìm đến sự trợ giúp của nước này trong quá trình phòng thủ trước các UAV cảm tử của Iran, ông Zelensky cho biết sau khi Kiev cử các chuyên gia tới khu vực.

Ông Zelensky nói với các phóng viên rằng 3 nhóm đã được gửi tới Trung Đông để tiến hành đánh giá chuyên môn và trình diễn cách các hệ thống phòng thủ UAV nên vận hành. Đầu tuần này ông cho biết các nhóm đã được cử tới Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Ả rập Xê út, cũng như một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

“Điều này không phải là tham gia vào các chiến dịch. Chúng tôi không ở trong cuộc chiến với Iran”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết các thỏa thuận UAV mang tính dài hạn và cơ bản hơn có thể được đàm phán với các quốc gia vùng Vịnh, và việc Ukraine sẽ nhận được gì để đổi lấy sự hỗ trợ này vẫn cần được thảo luận.

“Đối với chúng tôi hiện nay, cả công nghệ lẫn nguồn tài trợ đều quan trọng”, ông Zelensky nói.

Các quốc gia vùng Vịnh đã tiêu tốn số lượng lớn tên lửa phòng không để đối phó với UAV Shahed của Iran. Kiev mỗi đêm bắn hạ UAV của Nga bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả UAV nhỏ rẻ hơn hoặc thiết bị gây nhiễu.

Ông Zelensky cho biết Mỹ cũng như các quốc gia từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi đã tìm đến Ukraine để nhờ hỗ trợ cách đối phó với các cuộc tấn công này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng Mỹ không cần sự giúp đỡ của Ukraine trong việc bắn hạ UAV.

Tổng thống Zelensky cho biết ông không hiểu vì sao Washington vẫn chưa ký một thỏa thuận UAV lớn mà Kiev đã thúc đẩy trong nhiều tháng, và ông cũng không chắc liệu thỏa thuận đó có được ký hay không.

“Tôi muốn ký một thỏa thuận trị giá khoảng 35-50 tỷ USD", ông nói.

Ông cũng chỉ trích một số công ty Ukraine và các chính phủ nước ngoài mà ông không nêu tên vì đã tìm cách ký các thỏa thuận về thiết bị chống UAV mà không có sự phê chuẩn của Kiev.

Ông Zelensky bày tỏ lo ngại về tác động của một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông đối với nguồn cung tên lửa phòng không của Ukraine.

“Chúng tôi thực sự không muốn Mỹ rời khỏi vấn đề Ukraine vì Trung Đông”, ông nói với các phóng viên.

Vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Nga, Ukraine và Mỹ, dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, đã bị hoãn sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran 2 tuần trước đã kích hoạt một cuộc chiến trong khu vực.

Ông Zelensky cho biết Washington đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán tại Mỹ vào tuần tới, nhưng phía Nga không muốn gặp ở đó.

“Hoặc họ sẽ thay đổi quốc gia nơi chúng tôi gặp nhau, hoặc phía Nga phải xác nhận (cuộc gặp tại) Mỹ", ông nói.

Trên chiến trường, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine tin rằng cuộc tấn công mùa xuân của Nga chưa thành công vì Moscow đã có dự định trước đó là chiến dịch này phải được triển khai đầy đủ vào thời điểm hiện nay.