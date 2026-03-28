Tỷ phú Elon Musk bất ngờ tham gia điện đàm về xung đột tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Báo Independent của Anh đưa tin, hôm 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm.

Các quan chức Mỹ và Ấn Độ cho biết cuộc gọi này xoay quanh cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Trung Đông, và đặc biệt là việc quân đội Iran kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng cho việc vận chuyển dầu khí trên toàn cầu.

Việc hầu hết các hoạt động giao thông hàng hải qua eo biển bị đình trệ đã dẫn đến giá năng lượng tăng vọt trên toàn thế giới và làm chao đảo các thị trường. Một số quốc gia châu Á đang đứng trước bờ vực phải phân phối nhiên liệu theo định ngạch.

Trong các báo cáo chính thức hoặc các cuộc phỏng vấn, cả chính phủ Mỹ và Ấn Độ đều không đề cập đến sự góp mặt của nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tập đoàn SpaceX, tỷ phú Elon Musk, trong cuộc điện đàm.

Tuy nhiên, 2 quan chức Mỹ giấu tên xác nhận sự tham gia của tỷ phú Elon Musk trong cuộc điện đàm giữa 2 nguyên thủ này.

Ấn Độ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Á khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, do nước này phụ thuộc lớn vào dầu nhập khẩu từ khu vực.

Ông Modi tuyên bố, eo biển Hormuz phải được duy trì mở cửa và có thể tiếp cận. “Đảm bảo eo biển Hormuz vẫn mở cửa, an toàn và có thể tiếp cận là điều thiết yếu đối với toàn thế giới. Chúng tôi đã đồng ý giữ liên lạc về các nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định”, ông bình luận trong một bài đăng ngày 24/3.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao người giàu nhất thế giới lại tham gia cuộc điện đàm hoặc liệu ông có phát biểu hay không, nhưng sự hiện diện của ông gợi ý rằng ông có thể đang có mối quan hệ tốt hơn với Tổng thống Trump sau rạn nứt vào mùa hè năm ngoái khiến ông Musk rời Ban Hiệu suất chính phủ.

Tổng thống Trump và nhà sáng lập SpaceX này dường như đã giải quyết được những bất đồng trong những tháng gần đây.

Nhà Trắng và SpaceX đều chưa đưa ra bình luận.

Ông Musk đã giữ im lặng một cách bất thường về cuộc xung đột tại Iran trên nền tảng X, nền tảng mạng xã hội mà ông sở hữu.

Trả lời một bài đăng đặt câu hỏi tại sao nhiều quốc gia lại phụ thuộc vào eo biển Hormuz như một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu, vị tỷ phú này viết: “Chúng tôi đã trở nên lười biếng”. Vài ngày sau, ông chia sẻ một hình ảnh ẩn ý rằng các vấn đề với eo biển này sẽ làm chậm sự tăng trưởng trong ngành trí tuệ nhân tạo và cản trở sự tiến bộ kinh tế nói chung.

Các công ty của ông Musk đã nhận được những khoản đầu tư đáng kể từ các quỹ đầu tư quốc gia ở các quốc gia Trung Đông, bao gồm Ả rập Xê út và Qatar. Ông Musk từ lâu cũng đã khao khát có một sự hiện diện thương mại lớn hơn tại Ấn Độ.

Công ty SpaceX của ông đã và đang cân nhắc việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm nay, một kế hoạch có thể bị rơi vào hỗn loạn nếu các điều kiện kinh tế toàn cầu tồi tệ hơn.

Ông Musk coi Ấn Độ là một thị trường tiềm năng cho các công ty ô tô, không gian và trí tuệ nhân tạo của mình. Tesla, hãng sản xuất ô tô điện của ông, trước đây đã phải đối mặt với các rào cản trong việc bán xe tại Ấn Độ do thuế quan đánh vào các nhà sản xuất nước ngoài.

Starlink, nhà cung cấp internet vệ tinh từ SpaceX của ông Musk, đang chờ đợi những cấp phép cuối cùng để hoạt động tại quốc gia này và vẫn đang “chờ phê duyệt quy định”.