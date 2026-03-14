Truyền thông nhà nước Iran đã công bố đoạn video cho thấy các đường hầm ngầm chứa đầy UAV cảm tử. Đây là một trong những cơ sở mà Tehran mô tả là một “thành phố hỏa lực” bí mật.

Đoạn video cũng cho cảnh UAV Iran được liên tiếp phóng đi từ các địa điểm khác nhau, vào cả ban ngày lẫn ban đêm trong bối cảnh họ tuyên bố đang trả đũa Mỹ và Israel.

Iran hé lộ "pháo đài vũ khí" ngầm, dồn dập bắn hỏa lực trả đũa Mỹ - Israel (Video: PressTV).

Trước đó, quân đội Iran tuyên bố họ sở hữu một kho dự trữ khổng lồ các vũ khí không người lái có thể được sử dụng để làm gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy hẹp có vai trò quan trọng đối với thương mại toàn cầu và các chuyến vận chuyển dầu mỏ. Ngoài ra, các vũ khí của Iran có thể tập kích hàng loạt mục tiêu khắp khu vực Vùng Vịnh.

Iran phân tán các kho vũ khí ngầm khắp lãnh thổ. Họ đặt chúng dưới lòng đất sâu, trong núi đá, khiến việc phát hiện và loại bỏ hoàn toàn năng lực quân sự của Iran không phải là điều dễ dàng.

Ngoài ra, Iran còn có hệ thống xuồng không người lái (USV) mang chất nổ di chuyển ngay dưới mặt nước hoặc trên bề mặt nước. Chúng được thiết kế cho các cuộc tấn công cảm tử một chiều vào tàu thuyền.

Do có kích thước nhỏ và khả năng di chuyển nhanh, các USV này rất khó bị phát hiện và phòng thủ, đặc biệt trong các hoạt động ban đêm.

Các USV do Iran chế tạo cũng đã được Phong trào Houthi tại Yemen sử dụng để tấn công các tàu thương mại di chuyển qua tuyến vận tải quan trọng ở Biển Đỏ.

Dù Mỹ tuyên bố phá hủy năng lực tấn công của Iran, nhưng theo các chuyên gia, Tehran vẫn sở hữu năng lực để kiểm soát hiệu quả Hormuz. Họ có UAV cảm tử Ababil-2 và Ababil-3, UAV Shahed-136, các xuồng USV mang chất nổ Zolfaqar, tên lửa hành trình chống hạm Ghadir có tầm bắn khoảng 190km, tên lửa chống hạm chính xác Nasr-1 và tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij Fars.

Kho vũ khí này cũng bao gồm thủy lôi âm thanh và từ tính Maham cùng thủy lôi tiếp xúc Sadaf-02 có thể được triển khai trên các tuyến hàng hải quan trọng.

Chuẩn tướng Ali Fadavi, Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết Iran sở hữu các tên lửa có thể phóng từ dưới nước và cảnh báo rằng chúng có thể được sử dụng trong những ngày tới.

“Chúng tôi có các tên lửa được phóng từ dưới nước với tốc độ 100m/s, và chúng tôi có thể sử dụng chúng trong những ngày tới", ông nói với truyền hình nhà nước Iran.

Giới chức tại Tehran cũng cho rằng giá dầu có thể tăng vọt lên tới 200 USD/thùng nếu tuyến đường thủy ở Hormuz bị phong tỏa.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cảnh báo Mỹ và Israel rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Iran sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ.

Iran trước đây cũng từng công bố các căn cứ quân sự ngầm của mình, thường được gọi là “thành phố tên lửa”. Đầu năm 2025, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố một số cơ sở như vậy dọc bờ Vịnh Ba Tư, với các khoang lớn được thiết kế để chứa các xuồng cảm tử không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo gắn trên bệ phóng cơ động.

Lần đầu tiên Iran công khai đề cập đến các căn cứ tên lửa ngầm của mình là vào tháng 3/2021, khi IRGC công bố đoạn video cho thấy hàng loạt tên lửa chống hạm và các hệ thống tác chiến điện tử được lưu trữ sâu dưới lòng đất. Tehran cho biết các cơ sở này được thiết kế để bảo vệ kho vũ khí khỏi các cuộc oanh kích từ trên không hoặc trên biển.