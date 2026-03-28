Tên lửa Iran tập kích thành phố ven biển Netanya của Israel vào ngày 27/3.

Iran tấn công trực diện căn cứ Mỹ

Ngày 27/3, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng không quân của họ, với sự hỗ trợ từ các đơn vị hải quân, đã tiến hành làn sóng trả đũa thứ 84, ồ ạt phóng tên lửa và UAV trong một chiến dịch tấn công phối hợp nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực.

IRGC cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương đã bị vô hiệu hóa, cho phép tên lửa Iran xuyên thủng và đánh trúng căn cứ Al-Kharj ở Ả rập Xê út bằng tên lửa nhiên liệu lỏng và rắn. Mục tiêu then chốt là các máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay vận tải hạng nặng cùng lực lượng hậu cần hỗ trợ trên không.

Cùng với đó, IRGC cũng tập kích căn cứ không quân Prince Sultan của Mỹ ở Ả rập Xê út khiến 12 quân nhân Mỹ bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, đồng thời gây hư hại cho một số máy bay tiếp nhiên liệu, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Hai quan chức Mỹ xác nhận với NBC News rằng một số binh sĩ Mỹ đã bị thương do một tên lửa của Iran đánh trúng căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út hôm 27/3. Không ai bị thương nặng đe dọa đến tính mạng. Ít nhất một máy bay cũng bị hư hại trong vụ tấn công. Điều này nâng tổng số lính Mỹ bị thương trong cuộc chiến lên ít nhất 303 người.

Ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay tiếp dầu của Mỹ nghi bị hư hại.

Những sự kiện đáng chú ý

Mặc dù có những lời bàn tán về một "đòn tấn công cuối cùng" của Mỹ nhằm vào Iran, cuộc xung đột đang ngày càng chuyển sang giai đoạn kéo dài. Liên quân Mỹ và Israel đang cố gắng làm suy yếu nền tảng công nghiệp của Iran, trong khi Tehran gia tăng áp lực thông qua các đồng minh và eo biển Hormuz, đồng thời tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng từ Iraq đến Bahrain.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 27/3.

Hứng "mưa hỏa lực", Iran đáp trả thẳng tay

Liên quân một lần nữa tập trung tập kích ngành công nghiệp Iran: các cơ sở hạt nhân, nhà máy thép ở Isfahan và Ahvaz, nhà máy sản xuất tên lửa và mìn ở Yazd, và cơ sở hạ tầng tại Arak và Erdakan.

Guardian cho hay, IDF tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào hàng loạt mục tiêu của Iran sáng sớm nay 28/3, trong khi một phóng viên của AFP tại thủ đô Tehran cho biết đã nghe thấy khoảng 10 tiếng nổ lớn và nhìn thấy một cột khói đen.

Một tuyên bố ngắn gọn của IDF xác nhận họ đang tấn công các mục tiêu đối phương trên khắp thủ đô Tehran, nhưng không nêu chi tiết.

Động thái này diễn ra sau các cuộc tập kích của Israel vào 2 cơ sở hạt nhân của Iran hôm 27/3, chỉ một giờ sau khi nước này đe dọa sẽ “leo thang và mở rộng” chiến dịch chống lại Tehran.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 27/3.

Israel xác nhận đã tấn công nhà máy nước nặng Arak của Iran và một nhà máy chế biến uranium ở miền Trung Iran ngày 27/3. Tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran cho biết cuộc tấn công vào nhà máy “không dẫn đến việc phát tán bất kỳ vật liệu phóng xạ nào”. Nhà máy sản xuất nước nặng ở Arak đã bị Israel tấn công trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó Mỹ cũng tiến hành các vụ ném bom.

Tehran tuyên bố tiến hành những cuộc tấn công trả đũa "thẳng tay" nhằm vào ngành công nghiệp, mở rộng danh sách mục tiêu ngoài Israel sang các nước Vùng Vịnh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào năng lực công nghiệp này thực sự làm giảm tiềm lực của Iran đến mức nào.

Ông Seyed Majid Moosavi, chỉ huy Lực lượng Không quân Vũ trụ của IRGC, tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các công ty công nghiệp có liên quan đến Mỹ và Israel trong khu vực.

Ông kêu gọi nhân viên của các công ty có liên hệ với Mỹ và Israel nên rời khỏi nơi làm việc của họ, đồng thời cảnh báo Mỹ và Israel “đang đùa với lửa” khi tấn công cơ sở hạ tầng của Iran.

Người Israel la hét trong hoảng loạn khi tên lửa sấm sét của Iran lao thẳng xuống đầu họ.

Trung Đông tiếp tục rung chuyển

Trên mặt trận Li Băng, tình hình đang dần leo thang. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến công vào một số khu vực ở miền Nam Li Băng, bao gồm các khu vực An-Naqura, Al-Bayada và Al-Tayba. Đáp lại, lực lượng Hezbollah đang tăng cường sử dụng UAV FPV và tên lửa chống tăng dẫn đường để phá hủy nhiều phương tiện thiết giáp của đối phương.

Tại Iraq, IRGC và các nhóm vũ trang thân Iran đã tập trung tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd - một số vụ nổ đã được báo cáo ở Sulaymaniyah và Erbil, với các khách sạn và trụ sở phe đối lập bị tấn công. Trong khi đó, Mỹ đã tạm thời giảm hoạt động chống lại lực lượng Hashd al-Shaabi, nhưng máy bay của họ vẫn tiếp tục tuần tra khu vực.

Tại Bahrain, các cuộc biểu tình đã bắt đầu chống lại sự hiện diện của Hạm đội 5 Mỹ.

Tại Kuwait, các cuộc tấn công đã được ghi nhận vào các cảng Mubarak al-Kabir và Shuweikh, nhưng một số báo cáo về hậu quả có thể bị phóng đại hoặc không được hỗ trợ bởi dữ liệu vệ tinh.

Căng thẳng về vận tải biển vẫn tiếp diễn ở vịnh Ba Tư, nhưng thông tin lan truyền là giả mạo. Có những báo cáo về các cuộc tấn công vào tàu chở dầu chưa được xác nhận, và một số video đã lỗi thời. Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn bị Iran phong tỏa tương đối chặt chẽ.

Trong khi đó, Washington đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Hormuz và đề xuất sử dụng cơ sở hạ tầng của Syria làm trung tâm hậu cần. Tuy nhiên, mạng lưới đường ống xuống cấp và thiếu sự tích hợp khiến kịch bản này không khả thi.

Tên lửa Iran né hệ thống phòng thủ để tấn công nhà máy đồng minh của Mỹ

Kịch bản cho "đòn tấn công cuối cùng" đang được thảo luận

Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran “chưa kết thúc” và Mỹ còn “3.554” mục tiêu nữa cần phải tấn công, CNN đưa tin.

Theo Guardian, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ dự kiến ​​sẽ kết thúc chiến dịch tại Iran trong “vài tuần, chứ không phải vài tháng” và có thể đạt được mục tiêu “mà không cần bất kỳ lính bộ binh nào”.

Sau cuộc họp của các ngoại trưởng G7 tại Pháp, ông Rubio cũng nói rằng Iran có thể quyết định thiết lập hệ thống thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - và ông đã nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp G7 để phản đối bất kỳ nỗ lực nào như vậy.

Các kịch bản cho một "đòn tấn công cuối cùng" của Mỹ chống lại Iran đang được thảo luận, từ việc chiếm đảo Kharg đến một chiến dịch trên bộ. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn còn đó: ngay cả một cuộc đổ bộ thành công cũng không đảm bảo giữ được lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công từ đất liền, và bản thân chiến dịch có nguy cơ kéo dài xung đột.

Đồng thời, các vấn đề về tổ chức đang nảy sinh trong nội bộ Mỹ: việc triển khai quân đội bên ngoài căn cứ làm giảm hiệu quả chỉ huy, kiểm soát và chuẩn bị cho chiến dịch. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp hành động trong trường hợp leo thang, đặc biệt là trong các chiến dịch đổ bộ.

Sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đang “phải chạy đua” và “muốn đạt được thỏa thuận”, đồng thời nói thêm rằng Tehran đã đồng ý với Mỹ về việc cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một phần của các cuộc đàm phán để “bù đắp” cho việc họ phủ nhận bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào đang diễn ra.

Cần nhắc lại rằng Tehran vẫn khẳng định chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào với Washington mà chỉ là trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải như Pakistan.

IRGC cho biết họ đã chặn 3 tàu cố gắng đi qua eo biển. Tuyến đường này - rất quan trọng đối với vận chuyển dầu khí và nền kinh tế toàn cầu - đã bị đóng cửa đối với các tàu đến và đi từ các cảng liên quan đến “đối thủ” của họ, đồng thời cảnh báo về “các biện pháp cứng rắn”.

Iran phát động làn sóng trả đũa thứ 84, ồ ạt phóng tên lửa và UAV tập kích các mục tiêu của Mỹ - Israel.

Lực lượng Houthi tuyên bố "sẵn sàng khai chiến"

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố họ “sẵn sàng khai chiến” để can thiệp quân sự nếu một số điều kiện nhất định xảy ra, Guardian đưa tin.

Người phát ngôn Yahya Saree cho biết nhóm liên minh với Tehran sẽ tham gia vào cuộc xung đột nếu các quốc gia mới tham gia cùng Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống lại Iran; biển Đỏ được sử dụng để nhắm mục tiêu vào Iran hoặc bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào; hoặc chiến tranh tiếp tục leo thang chống lại Iran và các nước thuộc “trục kháng chiến”.