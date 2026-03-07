Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Xinhua dẫn một tuyên bố được đăng tải trên trang web của quân đội Iran cho biết, Hải quân Iran ngày 6/3 thông báo đã phóng một tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ ở Vùng Vịnh.

Thông báo này được đưa ra sau tuyên bố của Iran hôm 5/3 rằng máy bay không người lái của Iran đã tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari tuyên bố tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bị “nhắm mục tiêu bởi máy bay không người lái của lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, trong khi hàng không mẫu hạm này đang tham gia hoạt động quân sự gần eo biển Hormuz.

“Tàu sân bay này, cùng với các tàu khu trục hộ tống, đã rời khỏi khu vực và cho đến nay đã di chuyển hơn 1.000km ra khỏi khu vực”, quan chức Iran cho biết thêm.

Tuyên bố này của Iran nhanh chóng bị các quan chức Mỹ bác bỏ, nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy tàu sân bay đã bị trúng đạn.

Các quan chức Mỹ khẳng định nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn tham gia chiến dịch tập kích Iran.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine nói rằng nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ “tiếp tục gây áp lực từ biển dọc theo phía đông nam bờ biển và làm suy yếu năng lực hải quân Iran dọc theo toàn bộ eo biển, đồng thời tiến vào Vịnh Ba Tư với quy mô đủ để giải quyết các mục tiêu cần thiết”.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 1/3 cũng tuyên bố tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran.

“Tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ đã bị trúng 4 tên lửa đạn đạo”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cảnh báo “đất liền và biển cả sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ tấn công”.

Vào thời điểm đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết thông tin tàu sân bay USS Abraham Lincoln bị tên lửa Iran tấn công là không chính xác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 tuyên bố tính đến thời điểm hiện tại, Washington đã đánh chìm 24 tàu chiến của Hải quân Iran trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chung của Mỹ - Israel.

Ông Trump cũng tuyên bố lực lượng hải quân, không quân, hệ thống phòng không và mạng lưới chỉ huy quân sự của Iran cũng đã bị phá hủy trong chiến dịch này.

Theo Tổng thống Mỹ, lực lượng vũ trang Mỹ phát hiện và phá hủy các vụ phóng tên lửa của Iran "trong vòng 4 phút" sau khi tên lửa được phóng đi.

Mỹ đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở Trung Đông tham gia chiến dịch không kích quy mô lớn vào Iran.

Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận hơn 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu và các lực lượng khác đang tham gia chiến dịch tập kích Iran.

Giới chức quân sự Mỹ cho biết Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và 2.000 máy bay không người lái để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.