Mỹ - Iran cầm cự bao lâu trong trận chiến dữ dội ở "chảo lửa" Trung Đông?

Máy bay chiến đấu Mỹ cất cánh từ tàu sân bay trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Gần một tuần sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ, trọng tâm không còn chỉ là cường độ các cuộc tấn công mà là mỗi bên có thể duy trì chiến đấu được bao lâu.

Phía sau những đợt tấn công tên lửa và không kích là một phép tính cơ bản. Liệu kho vũ khí, hệ thống phòng không và ý chí chính trị có thể hỗ trợ một chiến dịch kéo dài hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch tập kích Iran có thể kéo dài “4-5 tuần” hoặc lâu hơn, nhưng các nhà phân tích nhận định thời gian thực tế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kho vũ khí dự trữ, sức ép kinh tế và mức độ sẵn sàng chấp nhận tổn thất của mỗi bên.

Ryan Bohl, nhà phân tích cấp cao về Trung Đông và Bắc Phi tại RANE Network, cho biết tiền lệ lịch sử cho thấy cuộc xung đột ở Trung Đông có thể sẽ không kéo dài vô thời hạn.

“Trong các chiến dịch không kích trước đây của Mỹ, chiến dịch dài nhất là chống lại Serbia năm 1999, kéo dài khoảng 90 ngày. Tôi cho rằng lần này sẽ ngắn hơn nhiều so với 90 ngày do thiếu ý chí chính trị tại Mỹ. Mốc 4-5 tuần do ông Trump đưa ra có thể cũng hợp lý, nhưng thực thế có thể còn ngắn hơn, đặc biệt nếu xuất hiện cú sốc về năng lượng”, chuyên gia nhận định.

Năng lực quân sự và kho đạn của Mỹ

Mỹ đã huy động hỏa lực đáng kể cho chiến dịch tấn công Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hơn 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu và 2 tàu sân bay đã được triển khai cho chiến dịch phối hợp nhằm vào Iran.

Kho vũ khí, khí tài mà Mỹ sử dụng bao gồm: Máy bay ném bom tàng hình Northrop Grumman B-2 Spirit, máy bay ném bom Rockwell B-1 Lancer, các tiêm kích McDonnell Douglas F-15, General Dynamics F-16 Fighting Falcon, Boeing F/A-18 Super Hornet, Lockheed Martin F-22 Raptor và Lockheed Martin F-35 Lightning II, máy bay tấn công Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18G Growler, máy bay không người lái General Atomics MQ-9 Reaper, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD

Chỉ huy CENTCOM Brad Cooper cho biết lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công gần 2.000 mục tiêu trên khắp Iran bằng hơn 2.000 quả đạn trong những ngày đầu xung đột.

100 giờ Mỹ mở chiến dịch tập kích Iran (Nguồn: CENTCOM)

Các báo cáo từ truyền thông Mỹ dựa trên nguồn tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho rằng kho dự trữ một số loại tên lửa quan trọng của Mỹ có thể bắt đầu cạn sau tối đa 1-2 tuần.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ lo ngại này, khẳng định nguồn cung đạn dược của Mỹ đang mạnh hơn bao giờ hết.

“Như tôi được thông báo hôm nay, chúng ta có nguồn cung vũ khí gần như vô hạn. Các cuộc chiến có thể được tiến hành vô tận và rất thành công chỉ với những nguồn cung này”, ôngTrump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Một số nhà phân tích cảnh báo kho tên lửa đánh chặn có thể trở thành điểm hạn chế nếu xung đột leo thang.

Chuyên gia Joze Pelayo của tổ chức Atlantic Council cho biết đây là “mối lo ngại cấp bách” đối với Mỹ và các đồng minh.

“Kho tên lửa đánh chặn của Mỹ thực sự có thể tụt xuống mức nguy hiểm chỉ trong vài ngày, xét đến cường độ và tần suất các cuộc tấn công của Iran, trong khi đây dường như là chiến lược của Tehran”, ông Pelayo nói.

Chuyên gia Bohl thừa nhận có các báo cáo về khả năng thiếu hụt đạn dược của Mỹ, nhưng ông tin rằng Washington vẫn có khả năng duy trì các đợt không kích gián đoạn trong thời gian dài hơn nếu cần thiết.

“Bên trong lãnh thổ Israel cũng có kho dự trữ chiến lược của Mỹ mà họ có thể sử dụng. Ngoài ra còn có những kho vũ khí khác ở châu Âu và Mỹ mà có thể được chuyển nhanh tới khu vực để bổ sung, đặc biệt nếu họ giảm nhịp độ không kích”, chuyên gia cho biết thêm.

Kho tên lửa và UAV của Iran

Tầm bắn của tên lửa Iran (Đồ họa: AFP).

Ngược lại, Iran chủ yếu dựa vào tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV).

CENTCOM cho biết Tehran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 UAV trong các cuộc tấn công trả đũa kể từ khi xung đột bắt đầu.

Trong số đó có UAV cảm tử Shahed-136, có tầm bay tới 2.000km và chi phí sản xuất tương đối rẻ.

“UAV là vũ khí hiệu quả nhất chống lại các quốc gia Ả rập vùng Vịnh vì họ không có hệ thống phòng thủ chống UAV mạnh. Chúng có giá rẻ và dễ phóng”, chuyên gia Bohl nói.

Trước cuộc chiến 12 ngày với Israel năm ngoái, kho tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn của Iran được ước tính từ 2.500 đến 3.000 quả. Các nhà phân tích cho rằng khoảng một nửa đã được sử dụng trong cuộc chiến đó, nhưng Tehran được cho là đã nỗ lực bổ sung lại kho dự trữ.

Kho tên lửa của Iran bao gồm: Khorramshahr-4, Ghadr-110, Haj Qassem, Emad, Qasem Basir, Zolfaghar. Các tên lửa này có tầm bắn từ vài trăm km đến khoảng 2.000km.

Theo chuyên gia Bohl, kho tên lửa tầm ngắn của Iran vẫn còn khá mạnh.

Ông cho rằng Tehran có thể còn đủ tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho vài tuần chiến đấu, và có thể kéo dài thời gian bằng cách giảm tốc độ phóng.

Chuyên gia Pelayo nhận định Iran không có nhiều động lực để nhanh chóng lùi bước, đặc biệt vì nhiều vũ khí họ sử dụng - như UAV và tên lửa tầm ngắn - rẻ hơn đáng kể so với các hệ thống của Mỹ và Israel.