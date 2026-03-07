Nhà Trắng làm rõ yêu cầu của Tổng thống Mỹ về Iran "đầu hàng vô điều kiện"

Các thủy thủ Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai vũ khí trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln để hỗ trợ chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 6/3 tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có thể kéo dài từ 4-6 tuần, đồng thời nói thêm rằng Mỹ đang “tiến rất gần” đến việc kiểm soát không phận Iran.

Bà Leavitt khẳng định Mỹ có đủ kho vũ khí để đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động ở Iran.

Bà cũng lưu ý rằng tổng thống Mỹ “muốn quan tâm” đến việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran và Mỹ đang xem xét một số ứng cử viên tiềm năng để lãnh đạo Iran.

“Tôi biết có một số người mà các cơ quan tình báo và chính phủ Mỹ đang xem xét, nhưng tôi sẽ không nói thêm về điều đó”, Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm.

Về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ chỉ chấp nhận Iran "đầu hàng vô điều kiện", bà Leavitt cho biết Mỹ sẽ coi Iran ở trong tình trạng “đầu hàng vô điều kiện” một khi Tổng thống xác định Tehran không còn “gây ra mối đe dọa” đối với Washington.

“Ý của tổng thống là khi ông, với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, xác định rằng Iran không còn gây ra mối đe dọa đối với Mỹ, và các mục tiêu của Chiến dịch Epic Fury (chiến dịch tấn công Iran) đã được hoàn thành đầy đủ, thì Iran về cơ bản sẽ ở trong tình trạng đầu hàng vô điều kiện, cho dù họ có tự xác nhận điều đó hay không”, người phát ngôn Nhà Trắng nêu rõ.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố “sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện”.

Tổng thống Trump cho biết sau khi Iran "đầu hàng", Mỹ và các đồng minh sẽ nỗ lực đưa nước này "trở lại từ bờ vực hủy diệt", đồng thời giúp nền kinh tế Iran "phát triển, tốt đẹp và hùng mạnh hơn bao giờ hết".

“Iran sẽ có một tương lai tươi sáng. Làm cho Iran vĩ đại trở lại (MIGA)!”, Tổng thống Trump tuyên bố, lấy theo khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" nổi tiếng của ông.

Tổng thống Trump từng nói rằng chiến dịch tập kích Iran sẽ kéo dài khoảng 4-5 tuần, nhưng có thể kéo dài “lâu hơn nhiều”.

Ông Trump cũng tuyên bố Washington có quyền tham gia chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran sau khi loạt nhân vật cấp cao nước này thiệt mạng trong cuộc không kích chung do Mỹ và Israel tiến hành.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch của Mỹ sẽ tiếp tục “cho đến khi nào” đạt được mục tiêu ở Iran. Ông nói: “Thời gian biểu là của chúng ta và chỉ chúng ta mới có thể kiểm soát được”.

Ông Hegseth tuyên bố, trong chưa đầy một tuần, "hai lực lượng không quân mạnh nhất thế giới" - Mỹ và Israel - "sẽ kiểm soát hoàn toàn không phận Iran”.

"Chúng tôi sẽ bay suốt ngày đêm, truy lùng, tiêu diệt và xóa sổ các tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran", ông Hegseth cảnh báo.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 6/3 lần đầu tiên xác nhận một số quốc gia đã bắt đầu nỗ lực hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, nhưng không nêu tên các quốc gia này. Ông nói thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên nhắm vào những bên đã khơi mào cuộc chiến.

Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Oman đều đã đề nghị làm trung gian hòa giải kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công phối hợp vào Israel cuối tuần trước.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/3 cho biết Iran không yêu cầu ngừng bắn và không thấy lý do gì để đàm phán với Mỹ.

Ông Araghchi khẳng định Mỹ đã “thất bại” trong việc giành chiến thắng nhanh chóng và thay đổi chế độ ở Iran, bất chấp cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.