Chiến dịch tấn công "Cuồng nộ" của Mỹ vào Iran sẽ kéo dài bao lâu?

Máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Trong một bài viết được công bố hôm 5/3, Politico trích dẫn một “thông báo” mà họ được cho là đã tiếp cận được, cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã yêu cầu Lầu Năm Góc đưa thêm “các sĩ quan tình báo quân sự đến trụ sở của họ ở Tampa, Florida, để hỗ trợ các hoạt động nhằm vào Iran trong ít nhất 100 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài đến hết tháng 9”.

Politico đưa tin, Mỹ dự kiến ​tiếp tục cuộc chiến với Iran ít nhất thêm 100 ngày nữa, thậm chí có thể kéo dài đến hết tháng 9 năm nay.

Politico cũng trích dẫn một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ Quốc phòng đang gấp rút vận chuyển thêm các hệ thống phòng không đến các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Trọng tâm được cho là các loại vũ khí chống máy bay không người lái (UAV) giá rẻ, được coi là một lựa chọn thay thế cho các tên lửa phòng không đắt đỏ đang được sử dụng để đánh chặn các UAV của Iran.

Theo Politico, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Lầu Năm Góc “đã bắt đầu phân bổ kinh phí cho các hoạt động có thể kéo dài hơn nhiều so với” khung thời gian 4 tuần mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra trước đó cho chiến dịch tập kích Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax hôm 4/3, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết mặc dù khối quân sự này “không tham gia” vào chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran, “về cơ bản, các đồng minh ủng hộ mạnh mẽ những gì tổng thống Mỹ đang làm và cũng tạo điều kiện cho những gì Mỹ đang làm hiện nay trong khu vực”.

Ban đầu, Anh và Tây Ban Nha phủ nhận việc cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của các nước này tham gia vào chiến dịch chống lại Iran. Tuy nhiên, London đã thay đổi lập trường sau khi bị Tổng thống Trump chỉ trích.

Trong khi đó, Madrid gần đây tuyên bố sẽ triển khai một tàu khu trục hải quân đến Síp để bảo vệ một căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh khỏi các cuộc tấn công của Iran, trong một nỗ lực chung cũng có sự tham gia của Italy, Pháp và Hà Lan.

Trong cuộc họp báo hôm 5/3 về tình hình Iran tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra tín hiệu rằng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ sớm leo thang. Ông nói rằng Mỹ chỉ mới bắt đầu cuộc chiến với Iran.

“Hỏa lực chiến đấu vẫn đang được triển khai, vẫn đang đổ về, mà chúng ta có thể sẽ sử dụng để chống lại Iran với sức mạnh gấp nhiều lần so với hiện tại nếu cộng gộp khả năng của chúng ta và của Lực lượng Phòng vệ Israel”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Trước khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine và các lãnh đạo quân sự khác đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng một chiến dịch quân sự kéo dài có thể ảnh hưởng đến kho vũ khí của Mỹ, đặc biệt là những vũ khí hỗ trợ Israel và Ukraine. Thực tế cho thấy Mỹ đã “tiêu hao” rất nhiều tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa trong vài ngày qua khi chiến dịch tập kích Iran nổ ra.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định nước này “không thiếu đạn dược”.

“Kho vũ khí phòng thủ và tấn công của chúng ta cho phép chúng ta duy trì chiến dịch này đến khi nào cần thiết. Chúng ta chỉ mới bắt đầu chiến đấu và chiến đấu một cách quyết đoán”, ông Hegseth tuyên bố.

Bình luận của Bộ trưởng Hegseth được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ám chỉ rằng một “làn sóng lớn” các cuộc tấn công của Mỹ vẫn chưa diễn ra.

“Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu tấn công mạnh vào họ. Làn sóng lớn thậm chí còn chưa xảy ra. Làn sóng lớn sắp đến rồi”, ông Trump cảnh báo Iran.

Mỹ và Israel đã mở chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” vào Iran hôm 28/2 sau nhiều tuần Washington tập trung lực lượng quân sự ở Trung Đông.

Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận hơn 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu và các lực lượng khác đang tham gia chiến dịch tập kích Iran.

Quân đội Mỹ cho biết chiến dịch tập kích đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu, phá hủy 30 tàu chiến Iran, trong đó có một tàu ngầm.

Giới chức quân sự Mỹ xác nhận Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và 2.000 máy bay không người lái để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/3 tuyên bố nước này sẵn sàng đương đầu với Mỹ nếu Washington triển khai chiến dịch tấn công trên bộ.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran không yêu cầu ngừng bắn và không thấy lý do gì để đàm phán với Mỹ.