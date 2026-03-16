Iran tuyên bố đã phóng hơn 4.000 UAV và tên lửa đáp trả Mỹ và Israel

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: Tasnim).

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naeini cho biết Iran đã phóng khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 tuần.

“Những tên lửa đang được sử dụng được sản xuất cách đây một thập niên. Nhiều tên lửa mà chúng tôi đã sản xuất kể từ cuộc chiến 12 ngày cho đến cuộc chiến Ramadan vẫn chưa được triển khai”, ông Naeini nói khi đề cập đến cuộc xung đột năm ngoái và hiện nay.

Bài đăng của người phát ngôn IRGC không nêu chi tiết thời điểm các vụ phóng, các địa điểm bị nhắm mục tiêu, cũng như mức độ thiệt hại gây ra.

Thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Trước đó, báo Tasnim dẫn thông cáo của IRGC cho biết, họ đã tiến hành làn sóng tấn công tên lửa trả đũa thứ 54 nhằm vào Israel, trong khuôn khổ “Chiến dịch Lời hứa Chân thật 4” vào ngày 15/3.

Theo IRGC, làn sóng tấn công mới bao gồm việc phóng tên lửa siêu hạng nặng Khorramshahr được trang bị đầu đạn nặng 2 tấn, cùng với các tên lửa Khaybar-shekan (Pháo thủ Khaybar), Qadr và Emad.

Tuyên bố cho hay, lần đầu tiên trong chiến dịch này, Iran đã phóng tên lửa chiến lược sử dụng nhiên liệu rắn Sejjil nhằm vào các trung tâm quản lý và ra quyết định ảnh hưởng đến các hoạt động trên không của Israel.

IRGC nói rằng, các cơ sở hạ tầng then chốt của Israel có ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp quân sự và quốc phòng, cũng như các điểm tập trung của lực lượng quân sự Israel, đã bị nhắm mục tiêu.

Ông Naeini khẳng định các lực lượng vũ trang Iran nắm trong tay thông tin và có thể nhắm mục tiêu vào bất kỳ cơ sở nào của đối phương một cách chính xác.

Ông giải thích rằng những mục tiêu bao gồm “các trung tâm chỉ huy, cơ sở nghiên cứu và khoa học, các bộ quốc phòng, các tổ hợp quân sự, căn cứ không quân, trụ sở quân đội, các địa điểm của lực lượng quân sự, hệ thống radar, cảng biển và cơ sở năng lượng”.

“Nếu họ tiến gần đến các nhà máy của chúng tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức nhắm mục tiêu vào các nhà máy của họ”, ông cảnh báo.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2. Các cuộc không kích khiến Lãnh tụ Tối cao Iraaan Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng.

Giới chức Mỹ và Israel khẳng định chiến dịch không kích đã làm suy giảm đáng kể năng lực tên lửa cũng như chương trình phát triển hạt nhân của Iran. Cả Mỹ và Israel đều phát tín hiệu cuộc xung đột có thể kéo dài thêm vài tuần nữa.

Iran cũng đã tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các vị trí của Israel cũng như các căn cứ quân sự, cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Vùng Vịnh.

Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói, Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay tìm kiếm đàm phán với Washington trong bối cảnh xung đột.

“Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn và cũng chưa từng đề nghị đàm phán. Iran sẵn sàng tự vệ trong thời gian cần thiết”, ông Araghchi nhấn mạnh.