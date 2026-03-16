Quan chức Mỹ nêu thời điểm có thể kết thúc chiến dịch tấn công Iran

Tiêm kích trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 15/3 tuyên bố cuộc chiến với Iran “chắc chắn” sẽ kết thúc trong vài tuần tới, nhưng “không có gì đảm bảo” rằng giá dầu sẽ giảm ngay lập tức.

“Tôi nghĩ rằng cuộc xung đột này chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới. Có thể sớm hơn, nhưng cuộc xung đột sẽ kết thúc trong vài tuần tới”, ông Wright nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News.

Theo ông, “không có gì đảm bảo trong chiến tranh”.

“Hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là phá hủy năng lực quân sự của họ, bao gồm những năng lực được sử dụng đặc biệt để đe dọa eo biển… Nhưng chúng tôi cần hoàn thành những nhiệm vụ đó trước, và các bạn sẽ thấy eo biển mở cửa trở lại trong tương lai không xa”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nhấn mạnh.

Ông Kevin Hassett, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của đài CBS.

“Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ có một cú sốc tích cực lớn ngay sau khi cuộc chiến này kết thúc”, ông Hassett nói.

Ông cho biết chiến dịch tấn công Iran đã “vượt tiến độ” so với ước tính của chính quyền Mỹ. Ban đầu, Washington ước tính chiến dịch sẽ kéo dài từ 4-6 tuần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2.

Ông Wright thừa nhận những tác động kinh tế của cuộc xung đột, nhưng cho rằng việc chịu đựng "nỗi đau ngắn hạn" còn tốt hơn là để “Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn đưa ra những mốc thời gian khác nhau về việc kết thúc cuộc chiến ở Iran, hiện bước sang tuần thứ ba.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, ngày 15/3 tuyên bố quân đội Israel đang lên kế hoạch kéo dài ít nhất 3 tuần nữa chiến dịch phối hợp cùng Mỹ tấn công Iran, nhắm vào “hàng nghìn mục tiêu”.

Theo IDF, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2, Không quân Israel đã thực hiện khoảng 400 đợt tấn công ở miền Tây và miền Trung Iran, tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng và nhắm mục tiêu vào nhân lực thuộc các đơn vị hỏa lực, phòng thủ và sản xuất của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran muốn đàm phán, nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 15/3 đã bác bỏ tuyên bố này.

“Chúng tôi chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn, chúng tôi thậm chí chưa bao giờ đề nghị đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tự vệ cho đến khi nào cần thiết”, ông Araghchi nói với chương trình "Face the Nation" của đài CBS.

Ngoại trưởng Araghchi cũng lưu ý rằng Iran chỉ nhắm mục tiêu vào các tài sản và căn cứ của Mỹ trong khu vực trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa, đồng thời cho biết nhiều cuộc tấn công chống lại Iran đã được phát động từ lãnh thổ của các quốc gia Vùng Vịnh.

Ông Araghchi cũng làm rõ rằng Iran không hoàn toàn phong tỏa eo biển Hormuz, mà chính các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đã khiến khu vực trở nên không an toàn cho các tàu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Ông cho biết một số quốc gia đã yêu cầu Iran cung cấp lối đi an toàn cho tàu của họ, đồng thời nói thêm rằng quyết định này thuộc về lực lượng quân sự Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/3 đã yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

Iran cho rằng các đề xuất hiện nay của các bên trung gian là không đủ và khẳng định cần những cam kết cụ thể hơn từ Mỹ và Israel.

Cụ thể, Tehran yêu cầu Mỹ và Israel đưa ra các bảo đảm không tiến hành hành động gây hấn trong tương lai, thực hiện bồi thường tài chính, đồng thời ký một thỏa thuận cho phép Iran được tiến hành toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân tại các nhà máy điện hạt nhân của mình.