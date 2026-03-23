Iran toan tính gì khi bất ngờ tập kích nơi đặt "trái tim hạt nhân" Israel

Hiện trường vụ tập kích của Iran vào Dimona (Ảnh: Reuters).

Cuộc chiến dường như bước sang giai đoạn mới

Tên lửa Iran đã tấn công các thị trấn Arad và Dimona gần một trung tâm nghiên cứu hạt nhân chủ chốt của Israel, điều mà Tehran mô tả là đáp trả cuộc không kích của Israel vào cơ sở hạt nhân Natanz tại tỉnh Isfahan.

Ít nhất 180 người bị thương trong cuộc tấn công hôm 21/3, và hàng trăm người đã được sơ tán khỏi các khu vực chiến lược này, khi cuộc xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran dường như đang bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận nước này đã trải qua “một buổi tối rất khó khăn". Các nhà phân tích nhận định rằng dù Tel Aviv thường xuyên tiến hành các chiến dịch quân sự, nhưng hiếm khi người dân Israel cảm nhận trực tiếp tác động của chiến tranh như trong 3 tuần qua.

Với số người bị thương cao trong cuối tuần qua, các cuộc tấn công của Iran vào Arad và Dimona đặt ra câu hỏi: Israel có từng đánh giá thấp năng lực quân sự của Iran hay không?

Việc Iran tấn công vào Dimona dường như phát đi tín hiệu, Tehran hoàn toàn có thể nhằm mục tiêu vào khu vực "nhạy cảm" của đối thủ, vốn được phòng vệ rất nghiêm ngặt.

Các chuyên gia quốc phòng mô tả chương trình tên lửa của Iran là lớn nhất và đa dạng nhất Trung Đông. Được phát triển qua nhiều thập kỷ, chương trình này bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, nhằm giúp Tehran duy trì tầm tấn công xa dù không có lực lượng không quân hiện đại.

Iran sở hữu các hệ thống tên lửa tầm ngắn, tầm trung và các tên lửa hành trình tấn công mặt đất cũng như chống hạm tầm xa. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran có tầm bắn khoảng 150-800km, được thiết kế để tấn công các mục tiêu quân sự gần và thực hiện các đòn đánh nhanh trong khu vực.

Tầm bắn ngắn hơn đôi khi lại là lợi thế trong khủng hoảng, vì chúng có thể được phóng theo loạt, rút ngắn thời gian cảnh báo và khiến việc đánh chặn sớm trở nên khó khăn hơn.

Dimona là nơi mà Israel đặt các cơ sở hạt nhân quan trọng hàng đầu của nước này (Ảnh: Reuters).

Phòng không Israel có dấu hiệu xuống sức

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không nước này đã không đánh chặn được một số tên lửa Iran tấn công Arad và Dimona, dù đã được kích hoạt. Ông nói vũ khí của Iran sử dụng không “đặc biệt hay xa lạ” và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Chuyên gia quân sự Imad Salamey, phó giáo sư tại Đại học Mỹ ở Li Băng, cho rằng Iran đã vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel bằng cách khai thác một lỗ hổng quan trọng.

Các hệ thống phòng không như THAAD và Iron Dome (Vòm Sắt) bảo vệ mục tiêu chủ chốt của Israel có thể rất mạnh, nhưng vẫn gặp khó khăn trước các cuộc tấn công kết hợp giữa tên lửa và UAV từ nhiều hướng, ông nhận định.

Theo ông, điểm yếu ở đây không phải là một hệ thống đơn lẻ đánh chặn không hiệu quả, mà là giới hạn của lá chắn phòng thủ tiên tiến hàng đầu khi phải đối mặt với loạt hỏa lực ồ ạt, dồn dập.

Chuyên gia khoa học chính trị và quan hệ quốc tế Dr. Simon Tsipis nhận định, Iran cũng có những bước tiến trong công nghệ vũ khí và đó là lý do một số đầu đạn trong đòn tập kích của họ nhằm vào Dimona, nơi đặt cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Israel được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ của Israel và Mỹ, đã tới được khu vực mục tiêu.

Hệ thống "Vòm sắt" nổi tiếng trong việc đánh chặn rocket tầm ngắn và đạn cối, chứ không phải khắc tinh của tên lửa đạn đạo tầm trung hiện đại hơn của Iran. Tehran được cho sử dụng chiến thuật “bão hòa”, phóng hàng loạt mục tiêu giả như UAV và tên lửa "lạc hậu" để làm quá tải hệ thống phòng thủ trước khi đòn tấn công chính diễn ra.

Một lý do nữa là Iran đã gia tăng sử dụng tên lửa với đầu đạn chùm. Điều này đòi hỏi việc đánh chặn phải diễn ra trước khi chúng giải phóng các đầu đạn sau đó mục tiêu từ một điểm trở thành nhiều điểm, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngoài ra, Israel dường như cũng đang tiết kiệm tên lửa phòng không khi chiến sự vẫn đang leo thang chưa rõ hồi kết.