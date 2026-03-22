Israel nói chặn 92% tên lửa Iran, Tehran cảnh báo có vũ khí tiên tiến mới

Quân đội Israel ngày 22/3 cho biết Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ khi cuộc chiến Trung Đông bắt đầu, trong đó khoảng 92% đã bị đánh chặn.

Các số liệu này được công bố một ngày sau khi tên lửa Iran đánh trúng 2 thị trấn ở miền Nam Israel, khiến khoảng 175 người cần được điều trị y tế.

“Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo. Chúng tôi đạt tỷ lệ đánh chặn rất cao. Tỷ lệ đánh chặn thành công của chúng tôi khoảng 92%”, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, nói với các phóng viên.

Một trong những thị trấn bị tấn công hôm 21/3 là Dimona, nơi được cho là có cơ sở hạt nhân của Israel. Vị trí tên lửa rơi chỉ cách cơ sở hạt nhân của thị trấn này vài km.

Thị trấn còn lại gần đó bị tấn công là Arad, nơi nhiều tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Ông Shoshani cho biết các tên lửa được phóng hôm 21/3 “không khác gì tên lửa đạn đạo”, và cho đến nay trong cuộc chiến chỉ ghi nhận 4 vụ đánh trúng trực tiếp.

Quân đội Israel cho biết sẽ điều tra nguyên nhân thất bại trong việc đánh chặn các đợt tấn công hôm 21/3.

“Chúng tôi đã đánh chặn trong quá khứ và sẽ tiếp tục đánh chặn trong tương lai", ông Shoshani nói.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu thừa nhận tối 21/3 là “một buổi tối rất khó khăn” và kêu gọi người dân đến các khu trú ẩn mỗi khi còi báo động vang lên.

Ngày 22/3, ông đã đến thăm Arad, nơi ông tuyên bố sẽ tiếp tục nhằm mục tiêu vào Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một người đàn ông đã bị thương vào ngày 22/3 tại trung tâm thương mại Tel Aviv trong một vụ nổ mà truyền thông địa phương cho là do đạn chùm gây ra.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ không ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev tại Dimona bị hư hại, và cũng không phát hiện mức phóng xạ bất thường trong khu vực.

Cơ quan giám sát hạt nhân này cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình, trong đó Tổng giám đốc Rafael Grossi kêu gọi “cần tuân thủ mức độ kiềm chế quân sự tối đa, đặc biệt là tại khu vực xung quanh các cơ sở hạt nhân”.

Dimona đã là trung tâm của chương trình hạt nhân Israel kể từ khi cơ sở nghiên cứu tại đây đi vào hoạt động năm 1958.

Bộ Y tế Israel cho biết ít nhất 4.564 người đã được đưa tới bệnh viện kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Trong số đó, hiện có 124 người vẫn đang điều trị nội trú, bao gồm một người trong tình trạng nguy kịch và 13 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, cho biết học thuyết quân sự của nước này đã chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công, đồng thời cảnh báo Iran sẽ làm gián đoạn mọi tính toán của đối phương bằng các loại vũ khí tiên tiến mới.

Phát biểu hôm 22/3, Thiếu tướng Abdollahi nói rằng các cách tiếp cận chiến thuật trên chiến trường đã được điều chỉnh phù hợp với học thuyết mới của Lực lượng Vũ trang Iran.

Ông cảnh báo rằng Lực lượng Vũ trang Iran đã và đang phát triển các trang thiết bị và vũ khí tiên tiến có thể làm đảo lộn hoàn toàn tính toán của đối phương.

Vị chỉ huy này cho biết các đối thủ của Iran đã bắt đầu cảm nhận được điều đó trên chiến trường, và quá trình này sẽ tiếp tục, mang lại những bất ngờ mới trong khu vực tác chiến.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia là một đơn vị trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và điều phối các hoạt động giữa nhiều đơn vị quân sự khác nhau của Iran.