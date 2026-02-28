Tổng thống Trump: Mỹ mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran”, Tổng thống Donald Trump nói trong một video đăng tải trên mạng xã hội hôm nay 28/2, thông báo chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

“Các hoạt động đe dọa của họ (Iran) trực tiếp gây nguy hiểm cho Mỹ, quân đội của chúng ta, các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài và các đồng minh của chúng ta trên thế giới”, ông Trump nói trong thông điệp dài 8 phút.

Tổng thống Trump mô tả chiến dịch quân sự "đang diễn ra" ở Iran là chiến dịch “quy mô lớn”, nhằm ngăn chặn Tehran “đe dọa nước Mỹ và các lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi” của Mỹ.

Ông Trump cho biết Iran đã nỗ lực xây dựng lại chương trình hạt nhân sau cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm ngoái.

“Họ đã từ chối mọi cơ hội để đạt được tham vọng hạt nhân của mình, và chúng ta không thể chịu đựng điều đó nữa”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump thừa nhận có khả năng sẽ có người Mỹ thiệt mạng do chiến dịch quân sự của Mỹ bên trong lãnh thổ Iran.

“Có thể sẽ có những người hùng Mỹ dũng cảm phải hy sinh và chúng ta có thể chịu thương vong - điều đó thường xảy ra trong chiến tranh - nhưng chúng ta không làm điều này vì hiện tại. Chúng ta đang làm điều này vì tương lai”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Ông nói thêm rằng Mỹ đã “thực hiện mọi biện pháp có thể để giảm thiểu rủi ro cho lực lượng của Mỹ trong khu vực”.

Tổng thống Donald Trump đang dành những ngày nghỉ cuối tuần tại câu lạc bộ của ông ở Palm Beach, Florida, trong khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm nay tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một cuộc "tấn công phủ đầu" vào Iran vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo người dân về một cuộc tấn công trả đũa từ Tehran.

Ông Katz cho biết cuộc tấn công nhằm "loại bỏ các mối đe dọa đối với nhà nước Israel", đồng thời nói thêm rằng chính quyền đang ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do lo ngại ​​các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nước này trong tương lai gần.

Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với kênh truyền hình Channel 13 của Israel rằng "đây là một cuộc tấn công chung giữa Israel và Mỹ" mà hai bên đã lên kế hoạch "trong nhiều tháng". Một quan chức Mỹ giấu tên sau đó đã xác nhận với báo Wall Street Journal rằng quân đội Mỹ đang tham gia vào cuộc tấn công này.

Các cuộc tấn công diễn ra chưa đầy 48 giờ sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran không đạt được bước đột phá nào.

Theo các kênh truyền thông, Iran đang chuẩn bị phương án trả đũa sau các cuộc tấn công phối hợp do Israel và Mỹ tiến hành.

“Iran đang chuẩn bị cho đòn trả đũa và phản ứng mạnh mẽ”, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran, cho biết.

Các nhà phân tích cho rằng Tehran có nhiều lựa chọn để trả đũa, bao gồm các cuộc tấn công tên lửa tầm ngắn vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, hoặc vào một loạt địa điểm quân sự và dân sự ở Israel. Tên lửa của Iran cũng có thể nhắm mục tiêu vào các tàu chiến của Mỹ.

Ngoài tên lửa, Iran còn duy trì các tàu chiến nhỏ hơn, máy bay không người lái và tàu ngầm có thể gây ra mối đe dọa cho các tàu của Mỹ trong khu vực.