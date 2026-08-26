Iran - Oman đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz

Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz (Ảnh: THX).

"Dù đạt được thỏa thuận nhưng tuyến đường thủy quan trọng này sẽ không được mở cửa trở lại nếu Mỹ không chấp nhận các điều kiện của họ", IRGC cho biết hôm 26/8.

Theo nguồn tin, Iran và Oman đã tiến hành các cuộc đàm phán trong nhiều tuần về việc kiểm soát giao thông qua eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua trước khi chiến tranh bùng nổ vào hôm 28/2.

Hầu hết hoạt động vận chuyển hàng hóa đã bị đình trệ, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao, khi Tehran và Washington cố gắng khẳng định quyền kiểm soát eo biển bằng cách áp đặt các lệnh phong tỏa riêng biệt.

"Eo biển Hormuz thuộc về Iran và Oman... Chúng tôi đã đàm phán với Oman trong khoảng một tháng và đã đạt được kết quả có thể chấp nhận được đối với cả hai bên", người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebbi, cho biết.

Ông Mohebbi nói thêm rằng, trong những cuộc đàm phán này, các thỏa thuận đã đạt được liên quan đến phần kiểm soát eo biển và phần chia sẻ của Iran và Oman trong doanh thu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc Mỹ tìm cách cản trở các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman và cho rằng điều này đã khiến thỏa thuận bị trì hoãn.

“Nếu Mỹ ngừng cản trở và quay trở lại thỏa thuận, chúng tôi có thể mở eo biển Hormuz trong khuôn khổ thỏa thuận đã đạt được… Nếu Washington không chấp nhận các điều kiện của chúng tôi, eo biển Hormuz sẽ không được mở trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ông Mohebbi nhấn mạnh.

Mặc dù xung đột giữa Mỹ và Iran phần lớn đã lắng xuống trong những tuần gần đây, nhưng các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình đã bị đình trệ, và các vụ tấn công vào tàu thuyền đồng nghĩa với việc giao thông đi qua eo biển Hormuz vẫn còn nguy hiểm.

Iran hôm 23/8 đã công bố "danh sách đen" gồm 45 tàu trong một nỗ lực rõ ràng nhằm ngăn chặn việc chuyển hàng giữa các tàu được những nhà sản xuất năng lượng Vùng Vịnh sử dụng để né tránh lệnh phong tỏa của Iran.

Một số công ty có kế hoạch ngừng sử dụng các tàu bị đưa vào "danh sách đen".

Trong một nỗ lực nhằm gây áp lực lên nền kinh tế của Iran, Mỹ hồi đầu tuần này đã đe dọa trừng phạt các quốc gia tiếp tục giao thương với Iran, nhưng cho biết sẽ không áp đặt các hình phạt ngay lập tức.

Iran lên án nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập nền kinh tế của nước này là một hành động "vi phạm pháp luật nghiêm trọng", đồng thời tuyên bố rằng nhiều quốc gia sẽ không tham gia chiến dịch gây áp lực này.