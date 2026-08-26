Mỹ tạm gác tấn công Iran, đổi chiến thuật gây sức ép

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AFP).

Trang tin Axios cho biết, trong cuộc trao đổi mới đây với các nhà ngoại giao hàng đầu của một số quốc gia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Mỹ hiện chưa có kế hoạch tiến hành các đợt tấn công mới nhắm vào Iran trong tương lai gần.

Ông Rubio lưu ý, Mỹ không có kế hoạch quay trở lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn, nhưng “không loại trừ khả năng tiến hành các đợt không kích nếu Iran khai hỏa trước”.

Theo ông, trước mắt, Mỹ sẽ tập trung vào biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Tehran, bao gồm việc sử dụng các lệnh trừng phạt và phong tỏa hải quân, đồng thời, Washington cũng sẽ "đẩy mạnh tối đa việc vận chuyển các lô dầu ra khỏi eo biển Hormuz".

Một quan chức Mỹ khác cho hay, đây dự kiến sẽ là chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ít nhất là cho tới sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11.

Nguồn tin nói thêm, Mỹ hiện không đàm phán với Iran do tin rằng "áp lực gia tăng có thể buộc Iran phải quay trở lại bàn đàm phán".

Trong một diễn biến liên quan, Reuters đưa tin, Mỹ đang bắt đầu đưa nhân sự trở lại một số cơ quan đại diện ngoại giao tại Trung Đông.

Các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Lebanon, Israel, Ả rập Xê út và Iraq sẽ đón nhân viên trở lại làm việc, các nguồn tin cho biết. Thân nhân của họ cũng sẽ được phép quay trở lại cơ quan đại diện Mỹ ở thủ đô Riyadh.

Các đại sứ quán tại Jordan, Oman, Kuwait và Qatar cũng dự kiến sẽ phục hồi quy mô nhân sự.

Động thái này cho thấy Washington nhận định nguy cơ leo thang xung đột với Iran trong ngắn hạn đã giảm xuống, mặc dù một số đại sứ quán ban đầu sẽ hoạt động dưới mức công suất tối đa.

Các nguồn tin cho biết một số đại sứ quán thời gian đầu sẽ vận hành với quy mô không vượt quá 85% biên chế được phê duyệt. Quá trình đưa nhân sự trở lại dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tuần này.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay cơ quan này liên tục đánh giá lại tình hình an ninh tại các cơ quan đại diện ngoại giao trên toàn thế giới.

"Dựa trên những đánh giá mới nhất, chúng tôi đang điều chỉnh quy mô nhân sự tại một số cơ sở ở Trung Đông để đảm bảo có thể tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu đối ngoại của Mỹ, đồng thời bảo vệ an toàn và an ninh cho nhân sự”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Trước đó, Mỹ đã rút bớt nhân sự khỏi các đại sứ quán trên khắp Trung Đông khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2. Một số đại sứ quán tại các quốc gia Ả rập thuộc Vùng Vịnh như Ả rập Xê út và Kuwait từng hứng chịu hỏa lực từ Iran, buộc quốc gia này phải tạm thời đóng cửa các cơ sở ngoại giao.

Hiện giao tranh ác liệt đã lắng xuống nhưng Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với hệ thống cảng biển của Iran và Tehran vẫn đóng cửa eo biển Hormuz trong khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.