Máy bay vận tải quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh ở Nga

Máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ (Ảnh: Getty).

Theo hãng tin TASS, một máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở thủ đô Moscow vào sáng 25/8.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai cho thấy máy bay mang mã hiệu RCH4555 đã rời thủ đô Riga của Latvia vào khoảng 8h50 (theo giờ Moscow) và hạ cánh xuống sân bay Vnukovo lúc hơn 10h.

Các trang theo dõi hàng không quân sự xác định đây là máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Mỹ mang số hiệu khung thân 07-7181 và mã Mode-S AE20C2.

Theo truyền thông Nga, máy bay này đã tới Riga vào ngày 23/8 sau khi cất cánh từ Căn cứ Liên hợp Andrews ngoài khơi Washington.

Hiện chưa rõ mục đích chuyến bay tới Moscow. Phía Mỹ và Nga không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến hành khách hay hàng hóa trên máy bay. Ban quản lý sân bay Vnukovo và Cơ quan Hàng không Nga cũng chưa đưa ra bình luận về sự xuất hiện của vận tải cơ Mỹ C-17 Globemaster III.

Lộ trình chuyến bay đã thu hút sự chú ý đặc biệt bởi căn cứ Andrews là một trong những đại bản doanh trung chuyển chính phục vụ nhu cầu đi lại của chính phủ và các quan chức cấp cao Mỹ.

Tuy nhiên, C-17 về bản chất là dòng máy bay vận tải chiến lược hạng nặng, do đó sự xuất hiện của nó không đồng nghĩa với việc có một quan chức cấp cao Mỹ ở trên khoang. Những máy bay này thường được dùng để chở nhân sự, phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc cùng các hỗ trợ hậu cần khác chuẩn bị cho các chuyến thăm chính thức.

Một số nhà quan sát hàng không quân sự cũng đặt nghi vấn rằng mã hiệu nhiệm vụ REACH có thể liên quan đến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Điều này làm dấy lên đồn đoán có thể ông Hegseth có thể đang trên đường tới Moscow.

Tuy nhiên, dữ liệu từ Lầu Năm Góc lại ghi nhận ông Hegseth đang có mặt tại bang Nebraska và Wisconsin vào ngày 24/8.

Máy bay vận tải quân sự Mỹ xuất hiện ở Nga giữa lúc kênh ngoại giao Mỹ - Nga về vấn đề Ukraine đang không có nhiều tiến triển. Các cuộc hòa đàm Nga – Ukraine do Mỹ làm trung gian bị đình trệ khi Washington đang bị phân tán bởi cuộc chiến với Iran.

Đức đã hối thúc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tham gia trực tiếp hơn vào tiến trình này.

Moscow khẳng định vẫn sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới từ phía Mỹ. Điện Kremlin cũng cho biết hiện chưa có thông tin cập nhật nào về một chuyến thăm tiềm năng khác của các phái viên tổng thống Jared Kushner và Steve Witkoff tới Moscow trong những ngày tới.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine cùng các quan chức Mỹ và châu Âu đã chuẩn bị một đề xuất mới gửi tới Moscow.