Binh sĩ Nga (Ảnh: Reuters).

Ukraine tập kích ồ ạt vào bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga

Trang tin Rybar đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiến hành tập kích vào cơ sở hạ tầng tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát thuộc khu vực Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk. Thêm vào đó, các cơ sở vận tải hàng không ở Crimea, một số kho hàng của tập đoàn Ozon tại vùng Krasnodar và Dagestan cũng trở thành mục tiêu.

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) tạm hoãn tấn công vào Kiev khi các nhà lãnh đạo châu Âu đang có mặt tại đây nhưng họ vẫn dội "mưa hỏa lực" vào các cơ sở hậu cần, công nghiệp tại khu vực Odessa. Ngoài ra, UAV Geran đánh trúng hạ tầng nhiên liệu của Ukraine ở tiền tuyến.

Theo đài Yle, bất chấp việc Nga dừng không kích Kiev nhưng còi báo động vẫn vang lên tại thủ đô Ukraine hôm 24/8, buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa phải xuống hầm trú ẩn.

Hiện giờ, các nhà lãnh đạo phương Tây đã về nước sau khi tham dự lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine, một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào thủ đô Kiev được dự báo có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Kho hàng của tập đoàn Ozon tại vùng Dagestan thuộc Nga trở thành mục tiêu của UAV Ukraine (Video: Exilenova+).

UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Kyiv Independent đưa tin, quân đội Ukraine đã tấn công vùng Krasnodar Krai của Nga vào rạng sáng nay, 25/8, đánh trúng nhà máy lọc dầu Afipsky.

Đây là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở miền Nam Nga, chuyên sản xuất xăng, dầu diesel và các sản phẩm khác, với công suất khoảng 6,25 triệu tấn dầu thô mỗi năm - chiếm khoảng 2% sản lượng lọc dầu của Nga. Cơ sở này từng bị UAV Ukraine tập kích.

Hình ảnh do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bùng phát từ nhà máy lọc dầu. Cảnh báo không kích đã được kích hoạt tại khu vực này.

Trong một vụ việc khác, phòng không Nga cũng đã hoạt động gần nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk thuộc vùng Rostov, mặc dù chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay các thông tin trên. Quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Mặc dù chưa rõ loại vũ khí nào được sử dụng, nhưng lực lượng Kiev thường xuyên tấn công bằng UAV tầm xa vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng khác tại Nga, nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga, đồng thời làm giảm nguồn tài chính của Moscow phục vụ cho giao tranh tại Ukraine.

Trong những tháng gần đây, tần suất các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu đã giảm bớt, khi Ukraine chuyển trọng tâm sang ngành thương mại điện tử của Nga, nhắm vào các cơ sở của 2 tập đoàn thương mại khổng lồ Wildberries và Ozon.

Vào ngày 22/8, các lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Novokuibyshevskyi cũng như một trung tâm hậu cần của Ozon tại vùng Samara.

UAV Ukraine tập kích kho hàng của tập đoàn Ozon ở Chapayevsk thuộc vùng Samara trên lãnh thổ Nga (Video: Exilenova+).

Nga thông báo chiếm được 3 khu định cư

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF giành quyền kiểm soát khu định cư Pershe Travnya (còn gọi là Novokonstantinovka) thuộc vùng Sumy.

Tại khu vực Dobropillia, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF chiếm được khu định cư Kucherov Yar nằm giữa Dobropillia - Druzhkovka. Việc chiếm được nơi này phù hợp với xu hướng chung là gia tăng áp lực liên tục lên hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Dobropillia cũng như các vùng phụ cận, qua đó tạo điều kiện cho việc chiếm giữ thành phố này trong tương lai.

Đồng thời, Cụm tác chiến phương Đông RFAF cũng thông báo chiếm được Dolinka thuộc vùng Zaporizhia.

Như vậy, đà tiến công của Nga đã được ghi nhận tại 3 khu vực địa lý riêng biệt trên mặt trận: vùng Sumy, khu vực Dobropillia và vùng Zaporizhia.

Việc chiếm được Kucherov Yar dường như là diễn biến đáng chú ý nhất, bởi nó càng làm trầm trọng thêm tình thế chiến thuật bất lợi đối với Ukraine tại khu vực nằm giữa Dobropillia - Druzhkovka, nơi hệ thống phòng thủ của AFU liên tục suy yếu trong những tuần gần đây.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/8 cho biết lực lượng Moscow đã liên tiếp giành được 3 khu định cư ở các mặt trận khác nhau (Ảnh: Military Chronicles).

10 binh sĩ Ukraine từng bị coi là mất tích đã được Nga trao trả

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo, vào ngày 24/8 - đúng dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine - nước này đã đưa 10 quân nhân từng được coi là mất tích trong chiến đấu trở về từ nơi giam giữ của Nga thông qua một cuộc trao đổi đặc biệt.

Ông Zelensky cho biết các quân nhân này từng phục vụ trong quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine, đồng thời đã chiến đấu tại mặt trận Donetsk.

Ông Dmytro Lubinets, Ủy viên Nhân quyền của Ukraine, cho biết 2 người trong số đó đã mất tích từ năm 2024, trong khi 8 người còn lại mất tích từ năm 2025. Nhóm này bao gồm các hạ sĩ quan, binh sĩ, thủy thủ, ông Lubinets nói thêm.

"Việc chúng tôi đưa được họ trở về là điều vô cùng quan trọng", Tổng thống Zelensky phát biểu.

"Chúng tôi luôn nhớ đến từng người, cả nam và nữ, hiện vẫn bị giam giữ. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm thông tin về từng người một. Và chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa họ trở về nhà", ông nói thêm.

Tình trạng của các quân nhân Ukraine bị mất tích có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm mà chưa có lời giải đáp, một phần nguyên nhân là do giao tranh ác liệt khi Nga đẩy mạnh tấn công, liên tục mở rộng vùng kiểm soát, khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc thu hồi thi thể từ chiến trường cũng như tiến hành giám định ADN.

Một số người từng bị liệt vào danh sách mất tích sau đó được phát hiện vẫn còn sống trong trại giam của Nga.

Cuộc trao đổi này diễn ra 5 ngày sau khi Ukraine đưa 103 tù binh trở về từ nơi giam giữ của Nga hôm 19/8.

Hai nước cũng tiếp tục trao trả thi thể của các binh sĩ tử trận, bất chấp việc tiến trình ngoại giao rộng lớn hơn phần lớn đã bị đình trệ.

Trước đó, vào ngày 13/8, Ukraine đã tiếp nhận thi thể của 261 người mà phía Nga xác nhận là quân nhân Ukraine. Các điều tra viên, chuyên gia pháp y của Ukraine đã được giao nhiệm vụ xác định danh tính của những thi thể này.

Các tù binh Ukraine về nước qua ngả Belarus trong một cuộc trao đổi đặc biệt vào ngày 24/8 (Ảnh: Tổng thống Volodymyr Zelensky/Telegram).

Nga bắt đầu tấn công tổng lực vào Dobropillia

Theo trang tin Readovka, Tập đoàn quân cận vệ số 51 RFAF mở cuộc tấn công tổng lực vào Dobropillia từ hướng đông bắc.

Cụ thể, sau một khoảng lặng ngắn, các đơn vị xung kích Nga đã tấn công ngôi làng Annovka nằm giáp ranh với Dobropillia ở phía bắc. Họ quyết định không chờ đợi đến khi hệ thống phòng thủ của đối phương sụp đổ ở các lối tiếp cận phía nam thành phố, mà phát động tấn công ngay khi sự chú ý của Bộ chỉ huy Kiev đang dồn vào vùng ngoại ô phía đông nam.

Khi quan sát bản đồ công sự của Ukraine, có thể thấy Tập đoàn quân số 51 RFAF dự định chọc thủng tuyến phòng thủ đã được đối phương gia cố kỹ lưỡng tại Annovka, sau đó thâm nhập vào vành đai phòng thủ bên trong khu đô thị lõi.

Đáng chú ý là hệ thống công sự tạo thành hình móng ngựa, bắt đầu từ vùng ngoại ô phía đông bắc, chạy dọc theo biên giới hành chính phía đông Dobropillia, vòng qua rìa phía nam thành phố, tiếp tục chạy về phía bắc dọc theo vùng ngoại ô phía tây.

Bước đột phá rõ rệt của Nga tại Annovka có thể nhằm mục tiêu buộc AFU phải tham gia vào cuộc chiến đô thị ngay trong vành đai phòng thủ, qua đó khiến hệ thống công sự này trở nên vô dụng. Về phần mình, quân đội Ukraine không thể tập trung lực lượng để đối phó với các đơn vị tấn công của Tập đoàn quân số 51 tại Annovka nhằm ngăn chặn binh sĩ Nga chọc thủng vành đai phòng thủ ở các khu vực khác.

Quân đội Nga đang ập vào Dobropillia từ phía đông và phía nam, lực lượng Ukraine đang rơi vào tình thế chống đỡ khó khăn (Ảnh; Readovka).

Tình hình hiện tại mang tính quyết định, bởi kết quả trận chiến giành Annovka sẽ định đoạt số phận của thành phố. Nếu lực lượng Kiev đồn trú có thể giữ được ngôi làng, tình hình sẽ được ổn định trong một khoảng thời gian chưa xác định. Nếu không, đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu cho đến khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát thành phố.

Khi lính xung kích Nga đã lọt vào bên trong vành đai phòng thủ, lực lượng đồn trú của đối phương sẽ không còn hy vọng nào nữa.

Không quân, pháo binh cũng như UAV Nga đã "làm mềm chiến trường", khiến đối phương suy yếu nghiêm trọng. Một khi AFU mất sức chiến đấu, ngay cả những tuyến phòng thủ kiên cố cũng không thể phát huy tối đa tiềm năng phòng ngự.

Cần lưu ý rằng Tập đoàn quân số 51 RFAF đã chiếm thành công khu vực mỏ Belitskaya cùng bãi thải của nó. Giờ đây, các kíp điều khiển UAV FPV Nga sẽ có thể gia tăng đáng kể sức ép lên binh sĩ Ukraine tại khu vực trung tâm.

Trước tình thế nguy cấp, lực lượng Kiev đang nỗ lực tiến hành các cuộc phản công khẩn cấp tại Dobropillia, kênh AMK Mapping cho hay.

Các nhóm xung kích AFU đang nỗ lực quét sạch binh sĩ Nga thâm nhập vào khu vực đông - đông bắc thành phố, đồng thời khơi thông các tuyến hậu cần huyết mạch hiện đang bị tê liệt.

Thành công của chiến dịch phản công phụ thuộc vào việc liệu số lượng binh sĩ Nga thâm nhập nhiều hay ít, liệu lực lượng vận hành UAV Ukraine có đủ khả năng loại bỏ đối phương trước khi họ tiếp cận thành phố (đặc biệt là gần Hannivka) hay không, và liệu tuyến hậu cần chạy qua Svyatohorivka còn đủ khả năng hoạt động hay không.

Tuy nhiên, tình hình lại khác biệt ở các khu vực phía nam và đông bắc Dobropillia, nơi lực lượng Moscow vẫn đang tiếp tục tiến quân, dần loại bỏ các vị trí phòng thủ còn sót lại của đối phương.

Ngay cả khi Ukraine có thể giành lại toàn bộ thành phố Dobropillia và ngôi làng Hannivka, họ cũng khó có thể khôi phục lại thế trận tiền tuyến như vài tháng trước. Về lâu dài, quân đội Nga vẫn có khả năng thiết lập các mũi nhọn vững chắc ở phía tây và đông bắc thành phố.

Lực lượng Ukraine nỗ lực phản công ở Dobropillia nhằm ngăn chặn binh sĩ Nga đột nhập vào thành phố (Ảnh: AMK Mapping).

Về phía Shakhovske, Dobropillia và Kryvorizka, RFAF đạt được những bước tiến mới tại khu vực mỏ đá, tiếp cận vùng ngoại ô Kucherov Yar và Zolotyi Kolodyaz. Bên cạnh đó, sau 2 tuần giao tranh, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát Matyasheve và tiến vào khu vực Dobropillia từ hướng đông, theo kênh Suriyakmaps.

Điều này đã cho phép các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga triển khai hoạt động ở phía nam thành phố Dobropillia, trong khi các nhóm khác bắt đầu hoạt động ở phía bắc. Ngoài ra, RFAF cũng tiến về phía bắc Myrne.

Quân đội Nga giành thêm nhiều vị trí xung quanh Dobropillia, đồng thời được cho là đã chính thức tấn công quy mô lớn vào thành phố theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

"Vành đai pháo đài Donbass" của Ukraine rung lắc dữ dội

Kênh Suriyakmaps đưa tin, trong tuần qua, quân đội Nga đẩy mạnh hoạt động tại Mykolaivka (phía đông Sloviansk), thâm nhập vào khu vực quanh bệnh viện, đường Myru và tòa nhà số 11, các tòa nhà quanh vòng xuyến giao lộ Myru - Kotsiubynskoho, cùng nhà máy nhiệt điện Sloviansk. Đồng thời, các cuộc pháo kích vẫn tiếp diễn tại Zapovidne, Orikhuvatka và Manki.

Trên trục Chasov Yar, Konstantinovka và Druzhkovka, trong tuần qua, RFAF đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Mykolaivka (nằm ở phía tây Chasov Yar), đồng thời tiếp tục gây sức ép tại Stinky và củng cố các vị trí mới ở phía bắc Konstantinovka cũng như phía nam Izhevka.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tiến xa hơn khu vực mỏ đá Rusyn Yar sau khi loại bỏ các tay súng Ukraine tại đây. Điều này cho phép họ kiểm soát phần lớn ngôi làng Mykolaipillya vào tuần trước. Đồng thời, ở xa hơn về phía tây, binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía đông Pryyut và bắt đầu cuộc tấn công vào ngôi làng Novohryhorivka.

Lực lượng Ukraine đang chịu sức ép rất lớn ở Druzhkovka sau khi để mất Konstantinovka và Chasov Yar (Ảnh: Suriyakmaps).

Giao tranh tại khu vực sông Verkhnyaya Tersa

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại cánh đông Zaporizhia. Do sự phổ biến của UAV, chiến tuyến tại đây đã bị chia cắt, với một số nhóm bộ binh nhỏ hoạt động trong những khoảng trống. Trong điều kiện này, quyền kiểm soát vẫn không đồng nhất, và việc xuất hiện quốc kỳ Nga không nhất thiết đồng nghĩa với việc RFAF đã chiếm hoàn toàn khu vực đó.

Ở sườn phía bắc, các đơn vị Kiev phản công gần Lyubitskoe và Novosoloshino. Các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra xung quanh Zarnitsa và Rozhdestvenskoe. Ở phía tây bắc Zarnitsa, lực lượng Moscow đang nỗ lực tiến về phía Nezhenka, đồng thời tấn công các vị trí và tuyến đường tiếp tế của AFU tại Rozovka và Barvinovka.

Phía Ukraine đã công bố hình ảnh cho thấy các thành viên của Trung đoàn xung kích độc lập số 225 AFU tại Novosoloshino và Shirokoe, cũng như cảnh họ di chuyển qua Lyubitskoe, và tuyên bố đã "quét sạch" các khu định cư này.

Tuy nhiên, những video như vậy chỉ xác nhận sự hiện diện của các nhóm binh sĩ Ukraine nhỏ lẻ tại những vị trí cụ thể. Do đó, khu vực Lyubitskoe - Novosoloshino và các lối tiếp cận Shirokoe hiện nên được xem là một "vùng xám" rộng lớn với quyền kiểm soát thay đổi liên tục giữa hai bên.

Xa hơn về phía nam, Trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 394 RFAF phát huy thành quả dọc theo tuyến Rovnoe - Kopani và giải tỏa Dolinka. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thắng lợi mới này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 24/8. Lực lượng Moscow giải tỏa ngôi làng Dolinka, mở rộng địa bàn kiểm soát (Ảnh: Rybar).

Ukraine đang cố gắng quay trở lại khu vực ngoại vi theo từng nhóm nhỏ và thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV. Việc giữ được Dolinka sẽ cho phép lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía Shirokoe và Svoboda, gia tăng áp lực lên tuyến đường tiếp tế ngang T-04-08 gần đó.

Ở sườn phía nam, các đơn vị Moscow đang tiến về phía tây Novoselovka thông qua mạng lưới các công sự cũ. Sau khi hoàn tất hoạt động rà quét, họ tận dụng những công sự này làm nơi trú ẩn có sẵn cho các nhóm xung kích trước sự đe dọa từ UAV đối phương. RFAF đang tấn công vào vị trí của AFU và các trạm chỉ huy UAV tại Yegorovka, Omelnik, Chervonaya Krinitsa và Vasinovka.

Hiện tại, đây mới chỉ là những thành công mang tính chiến thuật chứ chưa phải là bước đột phá mang tính chiến dịch. Các đơn vị Kiev đang nỗ lực - thông qua các đợt phản công ở sườn phía bắc - nhằm kéo giãn lực lượng của Cụm tác chiến phương Đông và làm chậm bước tiến của họ về phía các cửa ngõ tiếp cận Orekhov từ hướng đông.

Đồng thời, Cụm tác chiến Dnieper RFAF cũng đang đẩy mạnh hoạt động từ hướng nam. Tuy nhiên, trước khi triển khai chiến dịch tổng tấn công vào thành phố, quân đội Nga cần phải loại bỏ các "vùng xám" ở hậu phương và thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với các tuyến đường huyết mạch.

Quân đội Nga, đột kích theo các mũi tên đỏ, giành được một số thắng lợi cục bộ trên hướng Orekhov (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine nỗ lực chặn đà tiến của Nga ở mặt trận Sumy - Kharkov

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại mặt trận Hlukhiv, trong 2 tuần qua, quân đội Nga đã mở rộng được vùng đệm sau khi vượt biên giới từ khu vực trang trại Zarya. Ngoài ra, họ tiếp tục củng cố quyền kiểm soát tại các khu vực ngoại ô phía đông và phía nam Ulanove.

Tại Dergachivska, RFAF đạt được bước tiến ở phía tây Kozacha Lopan. Ở phía nam, họ đã kiểm soát được làng Kudiivka - nơi đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội từ quân đội Ukraine. Hơn nữa, lực lượng Moscow đã nối lại đà tiến công ở phía tây hồ chứa Travianske sau một tháng tạm dừng.

Trên trục Volchanska và Vilkhuvatska, RFAF đã đạt được những bước tiến cục bộ ở phía nam các trang trại Zemlyanyi Yar và khu vực Hrafske. Giao tranh vẫn tiếp diễn quanh Bilyi Kolodyaz nhưng tình hình không có nhiều thay đổi.

Quân đội Nga có một số bước tiến cục bộ ở đông bắc Kharkov nhưng chưa phải là đột phá lớn (Ảnh: Suriyakmaps).

Ở khu vực đông bắc cứ điểm này, quân đội Ukraine đã chặn đứng đà tiến của Nga tại Vasilivka, và giao tranh đã chuyển hướng trở lại khu vực Ivanivka. Xa hơn về phía tây, giao tranh tại Vilkhuvatka vẫn tiếp diễn dọc theo tuyến đường T-21-04, trong khi RFAF bắt đầu tiến về phía các trang trại Kupyne.