Iran gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các cơ sở tình báo Mỹ khắp Trung Đông

Máy bay trinh sát E-3 của Mỹ trong căn cứ ở Ả rập Xê út bị phá hủy sau cuộc tập kích của Iran (Ảnh: Reuters).

NBC News đưa tin, các cuộc tấn công của Iran trong cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua nhắm trực tiếp vào các cơ sở và hệ thống thu thập tình báo do các cơ quan tình báo Mỹ duy trì trên khắp các quốc gia đồng minh ở Trung Đông.

Các đợt tập kích đã làm hư hại nhiều tòa nhà cùng trang thiết bị do CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ sử dụng.

Quy mô tàn phá lần này vượt xa mọi tổn thất mà các cơ sở tình báo Mỹ từng phải hứng chịu tại khu vực. Chi phí để sửa chữa hoặc thay thế hạ tầng bị phá hủy ước tính lên đến hàng tỷ USD.

Theo giới quan sát, Mỹ đã bước vào cuộc chiến với Iran mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án bảo vệ căn cứ và hạ tầng tình báo trước kho tên lửa và UAV của Tehran.

"Mỹ bước vào cuộc chiến này mà chưa tính toán một cách chu đáo về phương án phòng thủ căn cứ dưới bất kỳ hình thức nào", ông Seth Jones thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), bình luận.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2 với tuyên bố nhằm ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Đến nay, sau gần 6 tháng, hai bên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo các nguồn tin, cuộc chiến đã làm hao hụt đáng kể kho dự trữ đạn dược, tên lửa của Mỹ. Trong khi đó, tổng cộng 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 756 người bị thương trong cuộc xung đột.