Ukraine ồ ạt tập kích hạ tầng Nga, Tổng thống Putin ra sắc lệnh khẩn

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/8 đã ban bố sắc lệnh trao cho chính phủ Nga quyền tiếp quản các cơ sở hạ tầng thiết yếu nếu những công trình này bị đánh giá là ít được bảo vệ trước các cuộc tập kích UAV của Ukraine hay các mối đe dọa khác.

Sắc lệnh có hiệu lực thi hành ngay sau khi được công bố chính thức.

Sắc lệnh cho phép chính phủ tạm thời quản lý các cơ sở nói trên trong bối cảnh Ukraine gia tăng các đợt tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu và hệ thống kho bãi bán lẻ trên lãnh thổ Nga.

Theo sắc lệnh, nhà nước có quyền tiếp quản tài sản vật chất, tài sản tài chính và quyền sở hữu hợp pháp nếu các đơn vị chịu trách nhiệm đối với các cơ sở hạ tầng này bị coi là không đáp ứng được nghĩa vụ bảo vệ hoặc quá chậm trễ trong việc sửa chữa hạ tầng sau khi bị tấn công.

Quy định áp dụng đối với các cơ sở nhiên liệu, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, vận tải - hậu cần và các công trình khác được coi là có ý nghĩa sống còn đối với việc đảm bảo an ninh, sự ổn định kinh tế của quốc gia cũng như đời sống dân sinh.

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov khẳng định biện pháp này không phải là bước đệm cho việc quốc hữu hóa và sẽ không được áp dụng trên quy mô rộng.

"Quyết định này không liên quan đến việc quốc hữu hóa hay thay đổi chủ sở hữu. Sắc lệnh quy định việc nhà nước tham gia vào quản lý doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề an ninh cụ thể", hãng tin Interfax dẫn lời ông Manturov.

Tuần trước, mặc dù nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine "không thể gây ra hậu quả mang tính sống còn" với Nga, nhưng Tổng thống Putin đã chỉ đạo chính phủ khởi động một chương trình tái thiết các kho hàng thương mại bị Ukraine làm hư hại hoặc phá hủy trong những tuần gần đây.

Dù không nêu đích danh, ông Putin khẳng định một số trung tâm logistics cần được tái thiết với sự tham gia của nhà nước, đồng thời yêu cầu chính phủ triển khai công việc này.

"Điều quan trọng là phải đảm bảo việc khôi phục các cơ sở bị hư hại được thực hiện ở một trình độ công nghệ hoàn toàn mới, với chất lượng cao hơn", ông nhấn mạnh.

Kể từ ngày 18/7, Kyiv đã tấn công ít nhất 20 kho hàng thuộc sở hữu của nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga Wildberries. Làn sóng tấn công đã phá hủy một phần lớn năng lượng lưu trữ của tập đoàn này.

Gần đây, Ukraine tiếp tục nhắm vào các kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga Ozon.

Ngoài ra, các cuộc không kích cũng tiếp tục nhắm đến các hạ tầng năng lượng như nhà máy lọc dầu của Nga.