Hé lộ lý do máy bay vận tải quân sự Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Moscow

Một máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của Mỹ (Ảnh: AFP).

Chuyến thăm bí mật

Không lâu sau khi xuất hiện tin tức về việc máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III, tiếp đến là đoàn xe mang biển ngoại giao của Mỹ xuất hiện ở thủ đô Moscow (Nga), các hãng truyền thông cho biết, Giám đốc CIA John Ratcliffe đang có chuyến thăm đến Nga.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo ngành tình báo Mỹ tới Moscow kể từ khi người tiền nhiệm của ông Ratcliffe là William Burns hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 11/2021. Khoảng 3 tháng sau cuộc gặp đó, Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Theo các nguồn thạo tin, tuần trước, Mỹ đã đề nghị Ukraine không tiến hành các đợt không kích xung quanh khu vực Moscow, St. Petersburg và một số vùng lãnh thổ phía Bắc nước Nga vào 3 ngày đầu tuần này, do một máy bay chở quan chức cấp cao Mỹ có thể sẽ bay tới Moscow.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hiện từ chối bình luận. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng ông không có thông tin về máy bay vận tải quân sự Mỹ vừa hạ cánh xuống Moscow. Ông Peskov cũng khẳng định không có cuộc gặp nào giữa quan chức Nga và đại diện chính quyền Mỹ trong tuần này.

Trước đó, theo hãng tin TASS, một máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở thủ đô Moscow vào sáng 25/8.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai cho thấy máy bay mang mã hiệu RCH4555 đã rời thủ đô Riga của Latvia vào khoảng 8h50 (theo giờ Moscow) và hạ cánh xuống sân bay Vnukovo lúc hơn 10h. Theo truyền thông Nga, máy bay này đã tới Riga vào ngày 23/8 sau khi cất cánh từ Căn cứ Liên hợp Andrews của Mỹ.

Lý do tiềm tàng cho chuyến thăm của lãnh đạo CIA

Giám đốc CIA John Ratcliffe (Ảnh: New York Times).

Truyền thông không đề cập đến chương trình nghị sự của ông Ratcliffe trong chuyến thăm Nga.

Tuy nhiên, báo European Pravda dẫn nguồn từ Wall Street Journal (WSJ) cho biết, các dữ liệu tình báo của Mỹ chỉ ra rằng Nga đang tiến hành các bước chuẩn bị sớm cho đợt động viên quân sự phục vụ cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời lên kế hoạch thử thách quyết tâm của khối NATO.

Giới phân tích nhận định ông Ratcliffe có thể có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đưa ra những thông điệp của Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng Nga sắp huy động thêm 300.000 quân, nhằm đạt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền Đông Ukraine vào cuối năm nay.

“Chúng tôi tin chắc rằng sau cuộc bầu cử, họ sẽ tiến hành huy động quân. Chúng tôi cho rằng việc này sẽ không diễn ra tại các thành phố lớn”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, giới chức Nga khẳng định nước này không có nhu cầu tiến hành động viên quy mô lớn để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố chính thức về vấn đề này. Hiện tại Nga không cần tổng động viên quy mô lớn. Theo những gì tôi biết, việc này cũng không nằm trong kế hoạch hay dự kiến", Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya ngày 20/8 cho biết.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng phủ nhận kế hoạch động viên. Ông gọi đây là chiến thuật lan truyền thông tin giả của đối thủ nhằm gây bất ổn trước các cuộc bầu cử quốc hội ở Nga.