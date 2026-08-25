Cách Iran có thể đáp trả chiến dịch “trừng phạt không kẽ hở” của Mỹ

Iran tuyên bố đã dành hai năm để chuẩn bị kế hoạch đối phó lệnh trừng phạt của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Đầu tuần này, Mỹ đã công bố chiến dịch trừng phạt kinh tế "không kẽ hở" nhằm cắt đứt mọi huyết mạch tài chính và thương mại của Iran trên phạm vi toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt mới là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm gây sức ép buộc Tehran đàm phán chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 6 tháng.

Iran lên án động thái này, đồng thời cho biết đã dành hai năm để chuẩn bị kế hoạch đối phó với một kịch bản như vậy. Cách Iran đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn là một ẩn số, song giới chuyên gia đã chỉ ra một số kịch bản tiềm năng.

Ngăn chặn thêm lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei mới đây tuyên bố Iran sẽ phong tỏa hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ để đáp trả nếu Mỹ tiếp tục leo thang.

"Nếu cuộc chiến kinh tế này tiếp tục, sẽ không một giọt dầu nào được xuất khẩu, dù là qua eo biển Hormuz hay từ bất kỳ đâu trong vịnh Ba Tư", ông nói.

Các đợt tấn công và đe doạ của Iran nhằm vào tàu thuyền đã làm đình trệ hầu hết lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz. Tuyến đường thủy vốn vận chuyển khoảng 1/5 lượng năng lượng toàn cầu này gần như bị đóng cửa hoàn toàn kể từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra cuối tháng 2, đẩy giá năng lượng tăng.

Mặc dù một số tàu chở dầu vẫn di chuyển qua eo biển trong những tuần gần đây, nhưng khối lượng vận chuyển vẫn thấp. Giới chức Iran cuối tuần qua thông báo đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen với cáo buộc không tuân thủ quy định mà Tehran muốn áp đặt đối với hoạt động hàng hải qua Hormuz.

Trong khi đó, lực lượng Houthi đồng minh của Tehran đã hạn chế giao thương qua biển Đỏ bằng những đợt tấn công và đe dọa phong tỏa toàn bộ tàu thuyền của Ả rập Xê út.

Mặc dù ban đầu các đợt tấn công chỉ làm gián đoạn một số tàu thuyền, nhưng tình hình hiện tại đang trở nên rất khó khăn cho các hãng vận tải.

Các quốc gia Vùng Vịnh vào tầm ngắm

Tehran dọa sẽ đáp trả với cường độ như một "trận động đất" nhằm vào bất kỳ quốc gia láng giềng nào tham gia vào các nỗ lực của Mỹ nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

Iran đã liên tục nhắm mục tiêu vào các quốc gia Vùng Vịnh và Jordan trong suốt cuộc xung đột 6 tháng qua. Các cuộc tấn công chủ yếu tập trung vào chuỗi căn cứ của Mỹ ở khu vực nhưng cũng nhắm vào hạ tầng năng lượng và mục tiêu khác.

Theo giới phân tích, bất kỳ đợt tấn công gia tăng nào nhắm vào cơ sở khai thác dầu khí đều có thể tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao. Chúng cũng có thể gây ra những thiệt hại về mặt chính trị cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và sẽ khó đảo ngược hơn so với các đợt tấn công vào tàu thuyền.

Việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và nhà máy khử mặn nước biển tại khu vực khô hạn, nắng nóng này cũng sẽ gây ra rủi ro cực kỳ lớn đối với những quốc gia đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh.

Tấn công trực tiếp các quốc gia phương Tây

Mặc dù các quốc gia phương Tây nằm ngoài tầm bắn của các loại khí tài chính của Iran, nhưng trong quá khứ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) luôn sẵn sàng tìm kiếm phương thức tấn công thay thế.

Chính phủ Anh hôm 24/8 đã họp với lãnh đạo các tập đoàn năng lượng về biện pháp bảo vệ tài sản hạ tầng, sau khi truyền thông đưa tin tin tặc có liên quan đến Iran đã đánh sập một cơ sở năng lượng nhỏ.

Vụ tấn công được cho là diễn ra vào tháng 7 và đã buộc một nhà máy phát điện nhỏ của Anh phải ngừng hoạt động trong vòng 4 ngày.

Trong khi giới chức Mỹ cáo buộc Tehran nhiều khả năng đứng sau cuộc tấn công mạng nhằm vào các nhà máy nước tại bang Minnesota. Iran chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc này.

Các cơ quan an ninh phương Tây cũng cáo buộc Iran chiêu mộ lực lượng bản địa để tấn công bên trong các nước phương Tây. Tehran đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.