Iran ra điều kiện khôi phục Biên bản ghi nhớ với Mỹ

Mỹ và Iran đã ký Biên bản ghi nhớ vào tháng 6 (Ảnh: CGTN).

"Trái với thông tin do một số cơ quan truyền thông đăng tải rằng Tổng tư lệnh Quân đội Pakistan Asim Munir đã mang theo thông điệp đe dọa từ Mỹ trong chuyến thăm Iran, chuyến đi thực chất nhằm tạo không gian cho các cuộc đàm phán, đồng thời chuyển giao các điều kiện và lập trường của Iran tới phía Mỹ”, hãng tin Tasnim dẫn nguồn thạo tin ngày 25/8 cho hay.

Nguồn tin nói thêm, "việc Mỹ quay trở lại MOU và thực thi các điều khoản của tài liệu này, bao gồm Điều 5 liên quan đến các thỏa thuận của Iran đối với eo biển Hormuz, là một trong những điều kiện tiên quyết của Iran”.

Theo nguồn tin, Iran đã chuyển các điều kiện này tới bên trung gian Pakistan và phía Pakistan sẽ truyền đạt lại cho Mỹ.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Pakistan một lần nữa tái khẳng định vị thế trung gian then chốt giữa Washington và Tehran.

Theo kênh truyền hình Al Hadath, Tổng tư lệnh Munir đã mang theo một khung thỏa thuận mới do Mỹ soạn thảo tới Tehran trong chuyến thăm ngày 23/8. Nguồn tin cho hay, ông Munir đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi lên đường tới Tehran.

Theo đề xuất, Washington yêu cầu Tehran mở lại toàn bộ eo biển Hormuz, đồng thời ngăn chặn các hoạt động đáp trả từ các nhóm vũ trang đồng minh trong khu vực. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và cắt giảm dần các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Mỹ và Iran đã ký kết MOU vào ngày 17/6 nhằm mở rộng lệnh ngừng bắn, đồng thời khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã sụp đổ sau những bất đồng xung quanh việc diễn giải và quản lý tuyến đường thủy chiến lược này.

Hôm 25/8, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết ông và Tổng tư lệnh Quân đội Munir đã có một "cuộc họp rất tích cực và hiệu quả" với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ông nhấn mạnh thêm, các cuộc thảo luận giải quyết xung đột đã đạt được "tiến triển đáng kể".

Trước đó, Đài Truyền hình Quốc gia Iran (IRIB) đưa tin Chủ tịch Quốc hội kiêm đàm phán viên hàng đầu của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, khẳng định Tehran vẫn cam kết thực thi MOU, nhưng phía Mỹ cũng phải tôn trọng và thực hiện các cam kết của mình.

Mỹ và Iran hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump hôm 25/8 tuyên bố lực lượng Mỹ đã rà quét xong thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Ông cảnh báo chính sách "không khoan nhượng" đối với Iran. Ông nhấn mạnh Mỹ đã thông báo cho Iran rằng bất kỳ tàu thuyền nào có hành vi rải thủy lôi mới sẽ lập tức bị phá hủy.

"Mỹ đang áp dụng đầy đủ chính sách không khoan nhượng đối với hành vi rải thủy lôi ở eo biển Hormuz", ông Trump tuyên bố.

Mặc dù Mỹ và Iran đã không tiến hành các đợt không kích lẫn nhau trong nhiều tuần qua, các đợt tập kích nhắm vào các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn trong bối cảnh hai bên đang giằng co giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải này.