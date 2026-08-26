Mỹ có thể phong tỏa hàng hải Iran vô thời hạn

Trực thăng Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Aljazeera dẫn lời cựu Đặc phái viên Mỹ tại Tunisia Joey Hood cho biết các công ty vận tải biển dường như đang chấp nhận rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz thay vì ngừng hoạt động.

“Họ (Iran) không thể bắn chìm tất cả các tàu của chúng tôi, vì vậy cứ cho tàu đi qua và chấp nhận rủi ro rằng thỉnh thoảng chúng tôi sẽ mất một hoặc hai tàu”, ông Hood nhận định.

Ông Hood cho biết việc triển khai các tàu sân bay của Mỹ đã trở lại bình thường sau thời gian dài hoạt động trong khu vực.

“Thông thường, Mỹ có 10 hoặc 11 tàu sân bay được triển khai trên khắp thế giới hoặc đang trong quá trình bảo dưỡng theo lịch trình”, ông Hood nói, đồng thời lưu ý rằng các tàu sân bay thường “luân phiên hoạt động với chu kỳ khoảng 6 tháng một lần”.

Ông cho biết việc triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln là một trường hợp ngoại lệ, khi thời gian hoạt động kéo dài "thêm vài tháng so với lịch trình thông thường, do Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến (Iran) vào cuối tháng 2”.

Trong bối cảnh các tàu sân bay hiện trở lại chu kỳ luân phiên tiêu chuẩn, ông Hood cho rằng chiến dịch gây sức ép của Mỹ về cơ bản vẫn có thể được duy trì lâu dài.

"Lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt kinh tế là những hành động mà chính phủ Mỹ có thể tiếp tục thực hiện trong thời gian rất dài mà hầu như không gây thiệt hại cho nước Mỹ hay người dân Mỹ", ông nói.

Theo ông Hood, các biện pháp trừng phạt đã "được áp dụng hơn 40 năm qua" và ngày càng trở nên "nghiêm ngặt cũng như toàn diện hơn”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: Sky).

Ngay khi Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2, Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận tải dầu mỏ toàn cầu.

Mỹ sau đó đã áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với hệ thống cảng biển và tàu thuyền của Iran, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ tự do hàng hải cho tàu đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.

Washington đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ và hơn 20 tàu chiến ở Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, tính đến ngày 21/8, lực lượng Mỹ đã buộc 68 tàu thương mại phải đổi hướng để tuân thủ lệnh phong tỏa.

Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth đầu tháng này cảnh báo hải quân Mỹ có thể duy trì “lệnh phong tỏa Iran vô thời hạn”. Ông cho biết quân đội Mỹ sẽ “triển khai luân phiên các tàu chiến ra vào như từng làm và sẽ tiếp tục thực hiện điều đó".

Bình luận trên cho thấy Bộ trưởng Hegseth đang cố vấn cho Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran trong thời gian lâu nhất có thể nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Ông cũng cảnh báo sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ.

Nhằm gây sức ép với Iran, Tổng thống Trump tuần trước phát động cuộc chiến kinh tế chưa từng có. Ông cũng cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp "phao cứu sinh cho Iran" đều sẽ phải hứng hậu quả nặng nề.