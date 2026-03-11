Iran dồn dập phóng "mưa" hỏa lực, đáp trả đanh thép đòn tấn công của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10/3 tuyên bố phát động đợt tấn công thứ 34 quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Israel và căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại các nước trong khu vực.

“Việc phóng phối hợp các tên lửa mạnh mẽ và chiến lược, bao gồm các loại tên lửa Qadr, Emad và Fattah, cùng với tên lửa siêu vượt âm Khyber đã đẩy chiến trường chống lại Mỹ và Israel vào một giai đoạn mới”, IRGC cảnh báo.

Iran cũng đăng video ghi lại đợt tấn công mới vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Iran mở đợt tấn công thứ 34 vào các mục tiêu của Israel và Mỹ (Nguồn: RT).

Thông báo của IRGC cho biết, tên lửa của Lực lượng Không quân Vũ trụ Iran, do một đội máy bay không người lái tấn công dẫn đầu, đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại các căn cứ al-Dhafra và al-Jafir ở UAE và Jordan.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhắc lại rằng “các nỗ lực phi truyền thống, bất hợp pháp và trái phép của Mỹ - Israel nhằm tấn công cơ sở hạ tầng của Iran và dân thường sẽ không bị bỏ qua”.

IRGC cũng khẳng định danh sách các mục tiêu tiềm năng mà Iran có thể nhắm đến để tấn công các khí tài và cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực “lớn hơn gấp 10 lần so với các mục tiêu mà đối phương có thể nhắm tới”.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng bất cứ ai nuôi ảo tưởng về việc xóa sổ Iran đều không hiểu về lịch sử và quá khứ của nước này. Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh sức mạnh trường tồn của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf ngày 10/3 cũng cảnh báo nếu Mỹ hoặc Israel nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Iran, Tehran sẽ không ngần ngại trả đũa bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ và Israel trong khu vực.

“Nếu họ bắt đầu một cuộc chiến chống lại cơ sở hạ tầng, chúng ta chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào họ. Đối phương nên biết rằng bất cứ điều gì họ làm, chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng tương xứng và ngay lập tức, không hành động gây hấn nào mà không bị đáp trả”, ông Qalibaf, một cựu chỉ huy quân sự cấp cao, nói thêm.

Iran phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu trong khu vực (Nguồn: RT).

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Mỹ và Israel có thể quyết định tấn công các nhà máy điện lớn và các cơ sở sản xuất dầu khí Iran, nhằm làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của người dân Iran, leo thang cuộc xung đột đang diễn ra và kích động bất ổn trong nước.

Iran nhiều lần tuyên bố một cuộc tấn công như vậy sẽ vượt qua mọi lằn ranh đỏ và sẽ bị đáp trả gay gắt.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh đã dẫn đến việc hạn chế sản xuất và vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz, một tuyến đường biển quan trọng cung cấp một phần đáng kể nhu cầu năng lượng toàn cầu. Điều này đã đẩy giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu tăng vọt, gây ra những cú sốc cho nền kinh tế thế giới.

Trong một bình luận trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Mỹ có thể sẽ tấn công Iran "mạnh gấp 20 lần" nếu nước này cố ngăn dòng dầu đi qua eo biển Hormuz.

Ông nói Mỹ “sẽ dễ dàng phá hủy những mục tiêu có thể bị phá hủy” khiến Iran “gần như không thể tái thiết trở lại”, đồng thời cảnh báo “lửa và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống”.

Đáp lại những tuyên bố của Tổng thống Trump, IRGC cho biết, lực lượng vũ trang Iran đang “chờ hạm đội hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz”. IRGC cũng khẳng định việc chấm dứt xung đột “nằm trong tay Iran”.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đã được triển khai tại Trung Đông, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Ả rập, tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở Biển Đỏ.