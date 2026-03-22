Iran đáp trả “tối hậu thư” của Tổng thống Trump

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: Tasnim).

“Sau những cảnh báo trước đó, nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị đối thủ xâm phạm, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử mặn thuộc về Mỹ và chế độ (Israel) trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu”, Bộ chỉ huy tác chiến Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố.

Ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cho biết Iran cũng sẽ tấn công các nhà máy khử mặn và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin liên quan đến Mỹ và Israel.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars News nhắc lại rằng cựu lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Ali Larijani, từng cảnh báo rằng “toàn bộ khu vực sẽ mất điện trong vòng nửa giờ” nếu lưới điện của Iran bị tấn công.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại Eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

“Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm chính xác này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/3.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Iran phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng.

Trước đó, vào tuần thứ hai của cuộc chiến, Bộ trưởng Năng lượng Iran cho biết một số cơ sở hạ tầng điện và nước của nước này đã bị nhắm mục tiêu. Hiện nay, với lời đe dọa từ Tổng thống Trump, Iran lại đứng trước nguy cơ hứng chịu thêm một đòn tấn công lớn khác.

Iran đã chứng kiến các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở dầu mỏ tại thủ đô Tehran. Những cuộc không kích này gây ra thiệt hại lớn, đặc biệt về mặt môi trường. Ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí đã trở thành mối lo ngại nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân sống tại Tehran, và nguy cơ này vẫn còn nếu các cuộc tấn công tiếp theo xảy ra.

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đã kéo dài 3 tuần và chưa có hồi kết khi các bên tiếp tục tấn công “ăn miếng, trả miếng”. Việc Iran tiếp tục phong tỏa một phần eo biển Hormuz khiến căng thẳng chưa thể hạ nhiệt.

Một số thành viên NATO và các quốc gia đồng minh khác của Mỹ tuần trước đã cam kết tham gia “những nỗ lực phù hợp để đảm bảo lưu thông an toàn” qua eo biển. Tuy nhiên, tuyên bố chung của lãnh đạo hơn 10 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Bahrain, không nêu chi tiết họ sẽ thực hiện điều này như thế nào.

Mỹ được cho là đang chuẩn bị điều thêm 3 tàu chiến và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông ngay cả khi ông Trump nói đang cân nhắc “thu hẹp” cuộc chiến với Iran.