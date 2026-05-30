Hé lộ thiệt hại của căn cứ Mỹ bị Iran tấn công

Bloomberg hôm 30/5 dẫn một nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết, Iran đã bắn tên lửa vào một căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait. Vụ tấn công đã làm hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy 2máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại căn cứ, trị giá ước tính khoảng 30 triệu USD.

Theo nguồn tin, lực lượng phòng không Kuwait đã đánh chặn tên lửa Fateh-110 của Iran, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã trúng vào căn cứ và làm bị thương khoảng 5 người, bao gồm các nhà thầu và quân nhân.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa đưa ra bình luận.

Nếu được xác nhận, đây là vụ tấn công thứ hai của Iran trong tuần này nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã nhắm mục tiêu vào một “căn cứ không quân của Mỹ” để đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào một địa điểm gần sân bay ở thành phố Bandar Abbas, miền Nam Iran vào rạng sáng 28/5.

IRGC cảnh báo Iran sẽ không bỏ qua bất kỳ “hành động gây hấn nào”, đồng thời nhấn mạnh các hành động quân sự tiếp theo của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng “quyết đoán hơn”.

Thông báo của IRGC không tiết lộ vị trí của căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, Kuwait, một đồng minh của Mỹ, tuyên bố đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Kuwait là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến của Washington tại khu vực Trung Đông.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Fateh-110 của Iran là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang theo đầu đạn nặng 500kg.

Kể từ đầu xung đột, Tehran đã phóng hơn 1.850 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu xung quanh khu vực để đáp trả Mỹ.

Cuộc chiến đã tiêu tốn một lượng lớn kho đạn dược giá trị của Mỹ, như các tên lửa hành trình JASSM-ER và Tomahawk, cũng như các tên lửa đánh chặn bao gồm THAAD, Patriot PAC-3 và SM-3 Block IIA.

Iran cũng đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Iran lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không Arash-e Kamangir mới để bắn hạ MQ-9 Reape trong một chiến dịch thực tế.

Các nhà phân tích cho rằng vụ đánh chặn bằng Arash-e Kamangir có thể không phải là một vũ khí mới mang tính cách mạng, mà là một bước đi khác trong xu hướng chuyển dịch rộng lớn hơn của Iran hướng tới hệ thống phòng không di động, chi phí thấp.

Alex Almeida, một nhà phân tích an ninh tại Horizon Engage, một nền tảng tình báo chiến lược có trụ sở tại New York, chia sẻ, hệ thống này có thể có mối liên hệ với các vũ khí đất đối không tầm ngắn khác của Iran.

"Nó không phụ thuộc vào sự dẫn đường cố định từ một trạm radar phòng không truyền thống. Nó có thể đang sử dụng một loại dẫn đường quang - điện tử hoặc tầm nhiệt nào đó, về cơ bản là một hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) cơ động, dễ dàng triển khai và phóng”, ông nói.

Điều đó có ý nghĩa quan trọng bởi các mạng lưới phòng không truyền thống phụ thuộc vào các radar và bệ phóng cố định vốn dễ nhận diện hơn nhiều, trong khi các hệ thống nhỏ hơn và rẻ tiền có thể được di chuyển, ẩn giấu, phóng nhanh và thay thế một cách dễ dàng hơn.

Nicole Grajewski, một phó giáo sư tại Đại học Sciences Po ở Paris, nhận định Tehran có thể vẫn cần các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa mạnh mẽ hơn, nhưng nói thêm rằng các hệ thống di động có một lợi ích rõ ràng.

Hệ thống đánh chặn mới cho thấy Iran dường như vẫn duy trì được các hệ thống cho phép tạo ra một "mối đe dọa phòng không tầm thấp, tuy hạn chế nhưng dai dẳng" vốn rất khó để có thể triệt tiêu vĩnh viễn.

Các hệ thống này có thể không ngăn chặn được một chiến dịch không kích quy mô lớn hoặc bắn hạ các máy bay chiến đấu tiên tiến với số lượng lớn, nhưng chúng có thể buộc Mỹ và Israel phải phụ thuộc nhiều hơn vào các loại vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không đắt tiền được phóng từ khoảng cách xa hơn.