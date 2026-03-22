Israel tuyên bố không kích "mọi mặt trận" sau cuộc tấn công của Iran

Một đầu đạn tên lửa Iran sau khi bị Israel đánh chặn (Ảnh minh họa: Flash).

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, đã tiến hành một cuộc đánh giá tình hình với các sĩ quan cấp cao sau các vụ tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng 2 thành phố phía nam Dimona và Arad vào tối 21/3, đồng thời phê duyệt các đợt không kích sắp tới trong đêm “trên tất cả các mặt trận.”

Theo IDF, cuộc đánh giá có sự tham dự của Cục trưởng Cục Tác chiến, Thiếu tướng Itzik Cohen, Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar, Cục trưởng Cục Tình báo, Thiếu tướng Shlomi Binder và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Shai Klapper.

Quân đội cho biết ông Zamir đã chỉ đạo các sĩ quan “tiếp tục điều tra các vụ việc và rút ra bài học từ đó”.

Cùng ngày, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra tuyên bố về “một buổi tối rất khó khăn” sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran khiến hàng chục người bị thương tại thành phố phía nam Arad.

Ông Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với thị trưởng Arad và thị trưởng Dimona, nơi hơn 30 người bị thương trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran, và kêu gọi các bộ ngành “cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.”

“Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công đối thủ trên mọi mặt trận với quyết tâm”, Thủ tướng Netanyahu nói thêm.

Tối 21/3, Iran đã tập kích vào 2 thành phố miền Nam Israel gồm Dimona và Arad. Tại thành phố Arad, ít nhất 71 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng. Tất cả đều được đưa tới bệnh viện.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, nhấn mạnh các tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng 2 thành phố này không phải là mối đe dọa mới, sau khi hệ thống phòng không không thể đánh chặn chúng.

“Hệ thống phòng không đã hoạt động nhưng không đánh chặn được tên lửa. Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc và rút kinh nghiệm. Đây không phải là loại vũ khí đặc biệt hay chưa từng được biết đến”, ông viết trên X.

“Trái tim chúng tôi hướng về người dân Arad và Dimona trong đêm nay. Điều quan trọng là phải ghi nhớ và tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Những hướng dẫn này cứu sống con người”, ông Defrin nói thêm, đồng thời chúc hàng chục nạn nhân của các cuộc tấn công sớm hồi phục.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm qua tuyên bố Israel tuyên bố tăng cường chiến dịch không kích Iran trong tuần này bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ cân nhắc giảm nỗ lực quân sự ở Trung Đông sau hơn 3 tuần tham gia chiến dịch tấn công phối hợp với Israel.

Trong khi đó, Iran cảnh báo có thể nhắm đến nhiều mục tiêu khác liên quan đến Mỹ và Israel như các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Giới chức Iran cũng tuyên bố chỉ chấp nhận chấm dứt xung đột hoàn toàn thay vì một lệnh ngừng bắn.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một cơ sở tại Dimona đã cho thấy điểm yếu của Israel trong việc bảo vệ các mục tiêu được gia cố kiên cố, đồng thời đẩy thế đối đầu trong khu vực lên một mức độ mới.

“Không phận Israel không được bảo vệ. Việc chính quyền Israel không thể đánh chặn tên lửa tại khu vực được phòng thủ dày đặc như Dimona đồng nghĩa với việc cuộc đấu tranh đã bước sang một giai đoạn mới”, ông nói.

Ông cũng cho rằng đã đến lúc Iran “triển khai các kế hoạch tiếp theo đã được chuẩn bị từ trước”.

Dimona là nơi có trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn của Israel và được bảo vệ nghiêm ngặt.