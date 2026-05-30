Iran phản hồi "tối hậu thư" 4 điểm của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Đàm phán tiếp diễn, nhưng chưa có thỏa thuận

"Tính đến thời điểm này, khi tôi đang nói chuyện với các bạn, việc trao đổi các thông điệp vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng vẫn chưa đạt đến một thỏa thuận cuối cùng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết ngày 29/5.

Ông Baghaei cũng đề cập đến tương lai của hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, nói rằng tuyến đường thủy chiến lược này nằm trong lãnh hải của Iran và Oman, đòi hỏi phải có những thỏa thuận đặc biệt.

"Iran và Oman, với tư cách là hai quốc gia có trách nhiệm, phải thiết lập các cơ chế vừa bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh với tư cách là các quốc gia ven biển, vừa trấn an cộng đồng quốc tế rằng hoạt động hàng hải qua tuyến đường này có thể được tiến hành một cách an toàn", ông Baghaei phát biểu.

Về việc ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz, ông Baghaei nói: “Chúng tôi cần xem liệu trên thực tế họ có thực sự làm theo lời nói của mình hay không, hay đó chỉ thuần túy là một tuyên bố mang tính tuyên truyền”.

Ông cũng phản đối việc ông Trump nói rằng Iran "phải" đồng ý không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. “Không một bên phương Tây nào, khi nói về Iran, có thể sử dụng ngôn từ “phải”. Chúng tôi đưa ra các quyết định dựa trên lợi ích và quyền lợi của người dân Iran”, ông nói.

“Tối hậu thư” 4 điểm của Tổng thống Trump

Những bình luận của phía Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump nêu một danh sách các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột với Iran gồm: mở lại eo biển Hormuz, rà phá bom mìn, tiêu hủy uranium làm giàu, đình chỉ hoàn toàn bất kỳ hoạt động trao đổi tiền quỹ nào giữa các bên.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh eo biển Hormuz phải được mở cửa trở lại ngay lập tức cho hoạt động vận tải hàng hải không hạn chế theo cả hai hướng và không kèm theo bất kỳ khoản phí nào.

“Eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, không thu phí, cho lưu thông tàu thuyền không hạn chế theo cả hai hướng. Tất cả mìn, nếu có, sẽ bị triệt tiêu (chúng ta đã loại bỏ, thông qua việc kích nổ, vô số các loại mìn như vậy bằng những tàu quét mìn dưới nước tuyệt vời của chúng ta). Iran sẽ hoàn thành việc loại bỏ và/hoặc kích nổ ngay lập tức bất kỳ quả mìn nào còn sót lại, số lượng sẽ không còn nhiều”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông cũng nhấn mạnh vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran và kho uranium đã được làm giàu đang bị chôn sâu dưới lòng đất, bên dưới các cấu trúc đá bị sụp đổ.

"Số vật liệu đã làm giàu, đôi khi được gọi là bụi hạt nhân đang bị chôn sâu dưới lòng đất với những ngọn núi gần như đã sụp đổ đè lên trên do các cuộc tấn công bằng máy bay ném bom B2 của chúng ta 11 tháng trước, sẽ được Mỹ khai quật và tiêu hủy", ông Trump cho biết.

Theo ông, Mỹ và Trung Quốc là những quốc gia duy nhất có năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc này. Chiến dịch sẽ được tiến hành dưới sự phối hợp chặt chẽ với Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

“Iran phải đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ có một vũ khí hay bom hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Trump kết luận rằng các khoản thanh toán tài chính giữa hai nước sẽ không diễn ra cho đến khi có thông báo mới, trong khi các điều khoản khác "có tầm quan trọng kém hơn nhiều" đã được đồng ý.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố rằng một thỏa thuận bất lợi cho Washington với Tehran sẽ là thời điểm mà quân đội Mỹ nối lại các cuộc không kích chống lại Iran.

Hôm qua, ông Trump thông báo có cuộc họp với đội ngũ an ninh tại Phòng Tình huống và sẽ ra quyết định liên quan đến cuộc chiến ở Iran. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà không đưa ra quyết định nào.